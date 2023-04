Rassismus: KSC wehrt sich gegen schwere Vorwürfe

Werbung

Was geschah während der Partie zwischen Krems und Mauerwerk wirklich? Das ist die Frage, die nach den schweren Vorwürfen, die der Trainer der Wiener, Ilco Naumoski, einen Tag nach der Begegnung medial erhob, noch immer im Raum steht. Worum geht es?

Pause wegen Ramadan

Der Unparteiische, Kemal Kazanci, unterbrach das Spiel am Dienstagabend nach rund 20 Minuten für eine kurze Trinkpause. Mauerwerk hatte im Vorfeld darum gebeten, weil etliche Spieler im muslimischen Fastenmonat Ramadan tagsüber weder essen noch trinken. Als sich beide Mannschaften zur Flüssigkeitsaufnahme bei ihren Betreuerbänken einfanden, sollen von der dahinter liegenden Stehplatztribüne rassistische Kommentare gefallen sein, so die Darstellung von Mauerwerk.

Naumoski: „In 30 Jahren nicht erlebt“

Konkret handle es sich unter anderem um das N-Wort und den Begriff „Affen“. Die Äußerungen hätten mehrere Personen getroffen, schildert Naumoski: „So etwas habe ich in 30 Jahren Fußball noch nicht erlebt. So etwas darf nicht einmal eine Sekunde passieren, schon gar nicht auf einem Fußballplatz. Das ist menschenverachtend. Ich lasse es nicht zu, dass meine Spieler derart beleidigt werden.“

Mendy, Domoraud und Ouedraogo tief betroffen

Für ein Gespräch mit der NÖN trommelte Naumoski mehrere Spieler zusammen, die seine Wahrnehmungen bestätigen. Mauerwerk-Kapitän Formose Mendy, der aus Guinea-Bissau stammt, teilte mit: „Das waren mehrere Personen, die uns beschimpft haben. Ich finde das nicht korrekt. Wir spielen Fußball, das hat in unserem Sport nichts verloren.“ Der französische Angreifer Wilfried Domoraud gab an: „Ja, es stimmt, dass solche Kommentare gefallen sind. Ich war überrascht, das war kein schönes Gefühl.“ Auch der langjährige Bundesliga-Stürmer und Nationalteamspieler von Burkina Faso, Issiaka Ouedraogo, zeigte sich fassungslos: „Ich habe die rassistischen Bemerkungen in der Ramadan-Pause selbst gehört. Das waren mehrere Zuschauer, absolute Vollidioten.“

Mauerwerk-Trainer Ilco Naumoski war außer sich: "Das ist menschenverachtend. Ich lasse es nicht zu, dass meine Spieler derart beleidigt werden" Foto: NÖN, Bert Bauer

Schiedsrichter bekam nichts mit

Der Unparteiische, der während der etwa einminütigen Pause in einem Abstand von rund 15 Metern zu den Betreuerbänken stand, hat keine rassistischen Äußerungen wahrgenommen: „Sonst hätte ich das Spiel natürlich sofort unterbrochen“, sagt Kazanci. Auch sein Assistent, der unmittelbar zwischen den Betreuerbänken und damit direkt vor der Stehplatztribüne stand, wies ihn nicht auf etwaige diskriminierende Bemerkungen hin.

Stierschneider: „KSC steht für Offenheit und Toleranz“

Der Kremser Sportclub lässt die schweren Vorwürfe gegen sein Publikum nicht auf sich sitzen. Es handle sich um einen einzelnen Übeltäter, den man nicht kenne, sagt Vorstandsvorsitzender Georg Stierschneider. „Ich habe keine Ahnung, ob der aus Krems oder aus Wien kommt. Hier jetzt den Kremser SC zu verurteilen, weise ich auf das Schärfste zurück. Wir lassen uns durch einen Herrn Naumoski nicht den Ruf des Vereins kaputt machen. Der KSC steht für Offenheit und Toleranz gegenüber Menschen jeder Herkunft, Religion oder Hautfarbe.“

Wagner und Schmircher hörten keine Beleidigungen

Dass auch mehrere Spieler Mauerwerks rassistische Äußerungen von der Tribüne beklagen, versteht Stierschneider nicht. „Sonst hätten sie wohl kaum nach dem Spiel freundschaftlich mit unseren Funktionären geplaudert. Keiner hat ein Wort über irgendwelche Beleidigungen verloren.“ Cheftrainer Björn Wagner teilte mit, „gar nichts an der Seitenlinie mitbekommen“ zu haben. Assistenztrainer Stefan Schmircher nahm lediglich eine auffällige Bemerkung wahr, die sei allerdings „nicht rassistisch“ gewesen. „Ich habe dann auch bei den Spielern nachgefragt, weil ich selber sehr sensibel bin, was dieses Thema anbelangt. Die haben überhaupt nichts mitbekommen.“

Rauscher: „Dunkelhäutigem Spieler sogar applaudiert“

Vorstandsmitglied Hans-Peter Rauscher, der mit den „Jungs vom Hügel“, der aktiven Fanszene des KSC, das ganze Spiel über auf der Stehplatztribüne stand, kann ausschließen, dass aus den Reihen seiner Leute rassistische Beleidigungen gefallen seien. „Da hat es überhaupt nichts gegeben. Wir haben einem dunkelhäutigen Spieler sogar applaudiert als er ausgewechselt wurde, weil er einfach super gespielt hat.“

Schiedsrichter Kemal Kazanci (Mitte) gab an, keinerlei rassistische Beleidigungen wahrgenommen zu haben. Foto: NÖN, Bert Bauer

Naumoski soll sich mit Fan angelegt haben

Auch ein weiterer möglicher „Zeuge“ der Vorkommnisse kann die Schilderungen der Mauerwerk-Vertreter nicht bestätigen. Patrick Schuch, aktuell Mitglied des Trainerstabs bei Zweitligist FAC und eng mit dem KSC verbunden, verbrachte die zweite Spielhälfte auf der Stehplatztribüne und bekam mit, dass etwa eine Viertelstunde vor Schluss Naumoski auf einen „älteren Herren, der vor mir stand, eingeschrien hat und sich über eine rassistische Beschimpfung aufgeregt hat.“ Er habe zuvor aber nichts dergleichen hören können.

Mauerwerk will KSC anzeigen

Der KSC will jetzt jene Person ausfindig machen, die als Übeltäter während des Spiels aufgefallen war. „Für diesen Herren wird es entsprechende Konsequenzen geben“, verspricht Stierschneider, der sich „schockiert vom Verhalten dieses Menschen“ zeigt. Eine Strafe könnte auch dem Verein drohen. Naumoski hat angekündigt, dass Mauerwerk Anzeige beim Verband gegen den KSC erstatten werde. Vorfälle dieser Natur behandelt der Paragraph 112 der ÖFB-Rechtspflegeordnung. Der Strafrahmen bei einer Verurteilung liegt zwischen 1.500 und 20.000 Euro.

Naumoski soll Schiri attackiert haben

Teuer werden könnte es auch für Naumoski. Der wurde nämlich während der Partie einmal mehr in dieser Saison ausgeschlossen und soll im Spielertunnel auch noch den Unparteiischen körperlich attackiert haben, wie mehrere KSC-Funktionäre und Schiedsrichter Kazanci selbst angaben. Letzterer erstattete Anzeige, Naumoski ist nächste Woche beim Regionalausschuss der Ostliga vorgeladen. Der ehemalige Mattersburg-Profi weist die Vorwürfe zurück: „Ich habe ihn nicht einmal berührt, sondern ihn nur zur Rede gestellt.“