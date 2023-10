Krems fand keine Lösung gegen Abwehrbollwerk

Schon zu Landesliga-Zeiten hatte der Kremser Sportclub mit Ardagger immer wieder seine liebe Müh. Selbst in der Aufstiegssaison musste sich der KSC mit einem 0:0 im Mostviertel begnügen. Am vergangenen Freitag kam es für die spielstarken Kremser noch dicker. Der SCU Ardagger, der als eine der wenigen Mannschaften im NÖ-Fußballoberhaus seit Jahren erfolgreichen Defensivfußball spielt, zwang die Wachauer mit 2:0 in die Knie und entriss ihnen damit auch die Tabellenführung.

Die Gäste waren zwar über 90 Minuten die klar spielbestimmende Mannschaft, fanden aber gegen die tief stehende Truppe von Michael Unterberger viel zu selten Lösungen und machten sich insbesondere in Hälfte eins mit vielen unnötigen Ballverlusten im Spielaufbau das Leben schwer. Hinzu kamen einige strittige Schiedsrichterentscheidungen, bei denen sich Krems benachteiligt fühlte. So auch vor dem ersten Gegentor, als Referee Holzinger ein vermeintliches Foulspiel ebenso wenig ahndete wie eine mögliche Abseitsstellung von Vorlagengeber Ferdinand Unterbuchschachner. Beide Situationen waren im Nachgang der Partie freilich nicht zweifelsfrei aufzulösen. Auch bei einem Handspiel eines Ardagger-Verteidigers im eigenen Strafraum blieb der Elfmeterpfiff für den KSC aus.

KSC-Trainer Thomas Flögel: „Wir sind noch nicht so weit, um vom Aufstieg reden zu können.“ Foto: Bert Bauer

Trainer Thomas Flögel suchte die Schuld an der Niederlage aber ohnehin nicht beim Unparteiischen. Ihm fehlte die Aggressivität im Spiel des KSC, aber auch der Mut in der Vorwärtsbewegung: „Wir waren speziell in der ersten Hälfte im Strafraum nicht wirklich präsent, da war Jannick Schibany oft alleine. Der Gegner hat das, was er kann, gut gespielt.“

Dass die Tabellenführung vorerst weg ist, stört Flögel nicht. Der Ex-Teamspieler zeigt sich vielmehr genervt vom Gerede rund um den Sprung zurück in den Profifußball: „Ich will davon nichts hören, alle sollen ruhig bleiben. Wir sind noch nicht so weit, um vom Aufstieg reden zu können.“