Krems hofft auf „einen Großen“

Sieben Jahre nach dem bislang letzten Auftritt im ÖFB Cup – damals unterlag die von Kurt Jusits trainierte Truppe dem SKN St. Pölten mit 0:2 – gibt der Kremser Sportclub sein Comeback im rot-weiß-roten Pokalwettbewerb. Die erste Runde steigt zwischen 21. und 23. Juli. Die Auslosung dafür erfolgt am kommenden Sonntag um 17.25 Uhr auf ORF 1. Im Hofbräu am Steinertor gibt es ein Public Viewing.

Ein konkretes Wunschlos haben die KSC-Verantwortlichen nicht, Trainer Thomas Flögel hofft aber auf „einen Großen.“ Vorstandsboss Georg Stierschneider wünscht sich naturgemäß ein Heimspiel, „entweder gegen einen schlagbaren Gegner oder einen der Top fünf aus der Bundesliga.“

In der ersten Runde dabei sind insgesamt 64 Mannschaften. Mit in der Verlosung ist auch der NÖ-Meistercup-Sieger Haitzendorf. Ausgelost wird auch nach regionalen Gesichtspunkten: Krems und Haitzendorf können beispielsweise nicht auf Mannschaften aus Vorarlberg, Tirol, Salzburg oder Oberösterreich treffen, die nicht in der Bundesliga spielen. Sicher ist auch, dass der KSC Heimrecht hat, wenn es gegen einen Zweit- oder Erstligisten gehen sollte. Bei allen Duellen darunter spielender Vereine hat der Erstgezogene Heimrecht.