Krems kann den Klassenerhalt fixieren

Auch wenn das Remis gegen Wiener Neustadt sicher kein Ruhmesblatt war – die Gäste spielten immerhin 30 Minuten lang in Unterzahl –, machte der Kremser Sportclub einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt. Läuft am kommenden Spieltag alles für den Aufsteiger, wäre der Gang in die Landesliga auch bei fünf Absteigern kein Thema mehr. Dafür müsste der KSC sein Auswärtsspiel in Neusiedl am See gewinnen und Mauerwerk müsste dem Fünftletzten, Scheiblingkirchen, zumindest einen Punkt abknöpfen. Steigen nur vier Mannschaften ab, reicht unabhängig vom Abschneiden der Konkurrenz ein Remis im Burgenland. Wie viele Vereine am Ende tatsächlich runtermüssen, hängt von der 2. Liga ab. Steigen zwei Vertreter aus Niederösterreich und Wien ab, was durchaus möglich ist, gäbe es in der Ostliga wohl fünf Absteiger, sofern auch das Ständige Neutrale Schiedsgericht Stripfing die Lizenz für den Profifußball verwehrt.

„Eigentlich ist es ein Wahnsinn, dass man mit 38 Punkten auf dem Konto noch nicht durch ist. Normal kann man sich da schon zurücklehnen und entspannen“, sagt Trainer Björn Wagner, der bei Tabellennachbar Neusiedl voll anschreiben möchte. „Die haben ihre Hochs und Tiefs. Wir wollen unsere Qualität auf jeden Fall ausspielen.“ Besonders aufpassen muss der KSC auf das Offensivduo der Burgenländer. Patrick Kienzl und Matus Paukner haben in der laufenden Saison zusammen 32 Tore erzielt. Nur Stripfings Kroaten-Bomber Darijo Pecirep und Nikola Gataric sind gemeinsam noch erfolgreicher.

Wagner in den Fußstapfen von Robert Dienst

So komfortabel die sportliche Ausgangslage dank eines starken Frühjahrs drei Runden vor Schluss ist, so intensiv werden wohl die Gespräche, die demnächst hinter verschlossenen Türen beginnen. Es geht um nicht weniger als die Zukunft von Coach Wagner in Krems. Der verspürt nach knapp vier Jahren am heißesten Trainerstuhl im Bezirk zwar keine Amtsmüdigkeit, spielt aber zumindest mit dem Gedanken, eine neue Herausforderung zu suchen. „Ich habe noch keine Tendenz, ich möchte mir alles anhören. Wenn wir den Klassenerhalt schaffen und den Cup-Platz behalten, könnte ich jedenfalls bei gutem Wind und ruhigen Gewissens abtreten.“ Wagners Herz schlägt für seine Mannschaft. Die und die Nähe von Krems zu seinem Heimatort Senftenberg sind seine stärksten Argumente pro KSC. Laut Vorstandsboss Georg Stierschneider ist noch völlig offen, wer in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird. Sicher ist jedenfalls, dass Wagner am Ende der Saison Historisches geschafft haben wird. Zuletzt war in den 1980er-Jahren kein Geringerer als Robert Dienst vier Jahre am Stück als Trainer beim KSC tätig.