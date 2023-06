Krems schlägt zweifach zu

Der Kader des Kremser Sportclubs gewinnt neuerlich an Qualität. Nachdem mit Haris Ismailcebioglu lediglich ein Stammspieler der Vorsaison abgegeben werden musste, dockt nun nach Ex-Horn-Kapitän Florian Sittsam mit Petar Melezovic die nächste Verstärkung mit Startelfpotenzial beim KSC an. Das gibt Vorstandsvorsitzender Georg Stierschneider bekannt.

Der groß gewachsene Innenverteidiger feierte beim ersten Testspiel gegen Traiskirchen am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) sein Debüt. Der Kroate spielte zuletzt drei Jahre lang für den ASV Draßburg im Burgenland und hat 69 Ostliga-Einsätze auf seiner Visitenkarte stehen. Zustande kommt der Wechsel, weil der 23-Jährige im Herbst ein Studium an der IMC Fachhochschule Krems beginnt.

Ein unbeschriebenes Blatt mit hervorragender Ausbildung ist Raul Galvan. Der 19-jährige Ex-Nachwuchsnationalspieler mit uruguayischen Wurzeln wechselt von der zweiten Mannschaft des SK Rapid nach Krems. Spielpraxis bekam Galvan, der beim Rekordmeister alle Jugendmannschaften durchlief, zuletzt aber nicht. In der vergangenen Zweitliga-Saison brachte es der Außenbahnspieler lediglich auf zwei Einsatzminuten. Für Trainer Thomas Flögel ist Galvan ein Zukunftsversprechen: „Er ist einer der schnellsten Spieler in der Akademie gewesen. Man muss ihn noch ein bisschen entwickeln, aber die Rapid-Schule und seine Grundfitness sind eine sehr gute Basis.“ Auf seinen ersten Einsatz für den KSC muss der Wiener noch warten. Er befindet sich nach einer Verletzung aktuell noch in physiotherapeutischer Behandlung.