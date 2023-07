Krems will oben mitmischen

Auch wenn die Verpflichtung eines weiteren Angreifers am Ende scheiterte: Der Kremser Sportclub geht deutlich breiter aufgestellt als in der Vorsaison in die kommende Spielzeit. Selbst im Vergleich zur Rückrunde, als der KSC bereits einen stark aufmagazinierten Kader ins Rennen schickte und bis zuletzt die Chance hatte, die Saison als beste Frühjahrsmannschaft zu beenden, scheint die Flögel-Truppe nochmals an Qualität dazugewonnen zu haben.

Den Abgängen von zwei Spielern mit regelmäßigen Einsatzzeiten stehen mit Florian Sittsam, Petar Melezovic und Benedikt Martic drei Neuzugänge gegenüber, die durchwegs Stammplatzpotenzial haben. Insbesondere Letzterer erzeugt bei den Verantwortlichen Vorfreude. Der 20-Jährige, der mit 32 Toren in der Wiener Stadtliga auf der Visitenkarte in die Wachau kam, überzeugte in den Testspielen vor allem mit seiner immensen Dynamik. „Er hat mich, ehrlich gesagt, am meisten überrascht. Er kann auf Regionalliga-Niveau sehr gut mithalten. Ich bin mir sicher, wir werden in Zukunft viel Freude mit ihm haben“, sagt der Sportliche Leiter, Michael Ettenauer.

Der „Chef-Einkäufer“ des KSC ist mit den Transferaktivitäten in seiner ersten Sommerübertrittszeit äußerst zufrieden. „Wir haben einen guten Mix aus Routiniers, Spielern, die uns in der Breite besser machen, und auch Jungen, die uns schon jetzt helfen können. Wir können dieses Jahr Einwechslungen ohne Qualitätsverlust vornehmen.“

Die letzten Arbeitspapiere brachte Ettenauer Ende vergangener Woche unter Dach und Fach. Zwei Spieler von Ligakonkurrent Marchfeld Donauauen dockten noch in Krems an. Alec Flögel ist der Sohn von Chefcoach Thomas Flögel. Der 22-jährige Mittelfeldmann, von dem es zuvor noch geheißen hatte, er werde nicht verpflichtet, begann seine Laufbahn im Nachwuchs von Austria Wien. Weitere Stationen des Futsal-Nationalteamspielers waren der FAC, Wienerberg, Stadlau, die SKN Juniors, Wiener Neustadt und Schwechat.

In der Regionalliga bringt es der Edeltechniker bisher auf 78 Einsätze und vier Tore. „Alec hat sich in den vergangenen Wochen bei uns fit gehalten und sich sehr gut in die Mannschaft eingefügt. Mit ihm haben wir in der zentralen Achse eine weitere Option, daher die Verpflichtung“, erklärt Ettenauer. Ebenfalls vom FC Marchfeld kommt der 21-jährige Armin Trkic, der lange verletzt war und fürs Erste in der zweiten Mannschaft spielen soll.

Trotz der vielversprechenden Personalsituation bläst der KSC nicht zum Totalangriff. Einen Platz unter den besten sechs wünscht sich Vorstandsboss Georg Stierschneider. Als Meisterkandidaten nennt er Marchfeld und die Wiener Viktoria, Wundertüte sei einmal mehr der FC Mauerwerk. Dem Aufstieg verweigern würde sich der KSC im Fall des Falles aber nicht. „Ich bin kein Fan davon, wenn Meister den ihnen zustehenden Platz nicht annehmen“, sagt Stierschneider.