Kremser Spätzünder

Ein 2:1-Sieg in Oberwart bringt Krems nahe an die Tabellenspitze, Donaufeld hat aktuell nur wegen des besseren Torverhältnisses die Nase vorne. Die Treffer im Burgenland gingen auf das Konto von Benedikt Martic, der die KSC-interne Torschützenliste anführt, und Alec Flögel, der zum ersten Mal im schwarz-weißen Dress erfolgreich war. Beide Tore fielen im zweiten Durchgang, was mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf wenig überraschend kommt.

Der KSC ist in den vergangenen Wochen zum absoluten Spätstarter avanciert. 11 ihrer 14 Pflichtspieltreffer erzielte die Flögel-Truppe nach Seitenwechsel. Ein Wert, der in der Regionalliga Ost seinesgleichen sucht und sie bereits vor der einen oder anderen Niederlage bewahrte. Krems lag gegen den Wiener Sport-Club und Oberwart zur Pause in Rückstand, holte nach beherzten Vorstellungen in den zweiten Hälften aber zumindest einen Punkt oder drehte die Partie komplett. In das Spätzünder-Schema passt auch der Last-Minute-Auftaktsieg gegen die zweite Mannschaft des SK Rapid, als der KSC bis zur 87. Minute in Rückstand lag. Am Ende stand ein spektakulärer 4:3-Erfolg zu Buche.

Woran es liegt, dass seine Truppe im bisherigen Saisonverlauf zumeist relativ lange braucht, um offensiv richtig aufzutauen, hängt für Trainer Thomas Flögel mit zwei Faktoren zusammen. „Wir sind körperlich sehr gut drauf, wodurch wir immer wieder nachlegen können. In dieser Liga kommt es oft darauf an, wer das größere Stehvermögen hat. Wir sind in der zweiten Hälfte immer wieder wie eine Walze über den Gegner drübergefahren.“ Das soll auch ein Verdienst von Christoph Reisinger sein, wie aus internen Kreisen zu hören ist. Flögels Co-Trainer hievte das Athletiklevel beim KSC auf bis dahin unerreichtes Niveau.

Eine weitere Variable, die Krems im Moment zum Meister der zweiten Luft macht, ist für Flögel tief in seiner wie auch in der Vereinsidentität verankert. „Leidenschaft und Herz bis zum Schluss, das ist das, was ich als Trainer einfordere, aber auch, wofür Krems schon gestanden ist , als ich noch spielte. Ich glaube sogar, dass das etwas damit zu tun hat, dass wir zusammengefunden haben.“

Noch ist erst ein Fünftel der Meisterschaft absolviert, ein Urteil fällt trotzdem nicht schwer. Flögel und der Kremser SC, das passt zusammen. Die Mannschaft geht leistungsunabhängig von Woche zu Woche an ihre körperlichen Grenzen, was bei der Qualität im Kader oft schon reicht, um Gegner in die Bredouille zu bringen. In Oberwart etwa gewann der KSC keinen Schönheitspreis, ließ sich schlichtweg trotz knapp 60-minütigen Rückstands nicht beirren und belohnte sich am Ende mit den nächsten drei Punkten für seine Mühen.