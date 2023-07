KSC: Alt-Obmann Steininger zügelt Vorstandsboss

„Der KSC ist in den vergangenenen 35 Jahren noch nie so solide dagestanden“. Diese Aussage von Vorstandsvorsitzendem Georg Stierschneider in der vorwöchigen Ausgabe der NÖN erzürnte Herbert Steininger, der den Kremser Sportclub von 1996 bis 2004 und von 2005 bis 2006 als Obmann führte. „Er muss ein Zauberer sein, wenn er dies weiß“, schreibt Steininger in einem Brief an die NÖN.

Er habe den Verein 2004 „komplett entschuldet übergeben“, 2005 sei er unter anderem vom damaligen Bürgermeister Franz Hölzl ersucht worden, neuerlich das Zepter beim damals ebenfalls in der Regionalliga spielenden KSC zu übernehmen, „da ein hoher Schuldenstand angewachsen war. Ich übernahm dieses Amt und baute in diesem Zeitraum 146.000 Euro ab“, schreibt Steininger, seines Zeichens auch langjähriger Obmann der Hauptgruppe Spitzenfußball im NÖFV.

Kritisch beäugt das Kremser Funktionärsurgestein auch die aktuelle Mannschaftszusammensetzung: „Wir hatten bis zu zehn Spieler aus Krems – wie viele gibt es jetzt?“ Steininger meint außerdem, dass die schwach aufgestellte Nachwuchsabteilung des KSC auch mit der Unterstützung des neuen Vereins Sport-Kompetenz-Zentrum nicht an frühere Zeiten anschließen werden könne, in denen es „bis zu 100 Nachwuchsspieler“ gegeben habe. Sein Fazit: Der KSC fahre zwar sportlich und wirtschaftlich gut, „aber den Lobhudeleien sollte effiziente Arbeit folgen.“

Stierschneider möchte auf die einzelnen Kritikpunkte nicht näher eingehen und teilt mit: „Es tut mir leid, wenn ich einem ehemaligen Obmann mit dieser Aussage auf den Schlips getreten bin. “ Nachsatz: „Jeder, der die KSC-Geschichte kennt, soll sich selbst ein Bild machen.“ Er selbst pflege ein gutes Verhältnis zu Steininger, den Stierschneider als „väterlichen Freund“ bezeichnet.