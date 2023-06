KSC rechnet sich gegen Amstetten Chancen aus

Die Auslosung der ersten ÖFB-Cup-Runde brachte für den Kremser Sportclub zwar keinen absoluten Kracher, aber zumindest ein Heimspiel mit etwas Derby-Charakter. Der SKU Amstetten wird voraussichtlich am Freitag, 21. Juli, um 19.30 Uhr, im Sepp-Doll-Stadion gastieren. „Es hätte besser, aber auch schlechter kommen können. Das ist ein durchaus attraktiver Gegner, der auch einige Zuschauer aus dem Mostviertel mitnehmen wird“, spricht KSC-Vorstandsboss Georg Stierschneider, der die Auslosung beim Public-Viewing im Kremser Hofbräu am Steinertor verfolgte, von einem „durchschnittlichen Los“. Er rechnet sich gegen den Fünftplatzierten der vergangenen Zweitliga-Saison durchaus Chancen aus und erwartet „um die 2.000 Zuschauer.“

SKU-Amstetten-Trainer Jochen Fallmann nahm die Erstrundenauslosung mit gemischten Gefühlen auf. „Geografisch ist es top. Wir haben keinen weiten Weg nach Krems. Sportlich ist es jedoch das schwerste Los in der ersten Runde“, spricht Fallmann den sportlichen Aufschwung des KSC im Frühjahr an. Einen Vorteil sieht der langjährige SKN-Profi, der vor wenigen Wochen noch als möglicher Kandidat für den damals vakanten Trainerposten in Krems gehandelt worden war, aber dennoch: „Zumindest kenne ich die Mannschaft sehr gut. Da gibt es keine große Überraschung.“ Fallmann kickte in seinen neun Jahren in St. Pölten unter anderem mit den KSC-Leistungsträgern Jannick Schibany und Kurt Starkl zusammen.

Ein bekanntes Gesicht erwartet den Underdorg aber nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch auf dem Platz. Der gebürtige Kremser Dominik Starkl ist ein wichtiger Baustein in der Mostviertler Offensive. Der Bruder von KSC-Mittelfeldmann Sebastian Starkl erzielte in der vergangenen Saison in 27 Einsätzen acht Treffer und bereitete drei weitere Tore vor.

Das bis dato letzte Duell zwischen Krems und Amstetten gab es im Februar dieses Jahres, der KSC unterlag damals dem Zweitligisten mit 0:3. Weiter zurückblättern muss man für das letzte Pflichtspiel. Im Mai 2008 bekam Krems in der 1. Landesliga gegen den späteren Titelträger Amstetten eine unsanfte 1:6-Abreibung im Sepp-Doll-Stadion.