Meistertitel? „Die Qualität dazu hätten wir“

NÖN: Kein aktiver Spieler war durchgehend länger beim KSC als ihr. Was macht den Reiz dieses Vereins für euch aus?

Florian Bauer: Die Tradition und dass wir da beide zu Hause sind. Das ist schon etwas Besonderes, wenn dich die Leute in der Stadt darauf ansprechen, vor allem, weil wir jetzt auch Erfolg haben. Seitdem wir da sind, ist es immer bergauf gegangen. Das freut einen und macht natürlich auch stolz.

Simon Temper: Ich kann mich nur Bautschis Worten anschließen. Das ist cool, wenn einen die Leute kennen und immer viele Freunde im Stadion sind. Der KSC ist ein Traditionsverein. Jeder Fußballkenner in Österreich weiß um die Bedeutung des Vereins.

Simon, du bist einer der wenigen Spieler im Kader ohne Akademie-Vergangenheit. Gehörst du einer aussterbenden Spezies an?

Temper: Ja, ich glaube schon. Ich habe zwar die Möglichkeit gehabt, in die Stronach-Akademie zu gehen und bin auch aufgenommen worden. Damals hat der Fußball aber noch nicht so einen großen Stellenwert für mich gehabt und ich habe mich dann für das Sportgymnasium entschieden, wo der Fokus auf mehreren Sportarten lag. Im Nachhinein gesehen wäre es sicher nicht schlecht gewesen, die taktischen Dinge von klein auf mitzunehmen. Bei meinem Heimatverein Karlstetten war es natürlich nicht so wie in einer Akademie, aber ich bereue es nicht. Womöglich wäre ich sonst gar nicht da, wo ich heute bin.

Als ihr nach Krems gekommen seid, war der KSC in der 2. Landesliga am Tiefpunkt seines sportlichen Daseins. Was hat euch damals zum Wechsel bewogen?

Bauer: Ich habe gleichzeitig zum Studieren in Krems angefangen und bin wegen Georg Stierschneider gekommen, weil er mein Jugendtrainer war. Er hat mich kontaktiert und mir sein Projekt vorgestellt. Ich wollte da von Anfang an mithelfen.

Bei dir, Simon, war es ein Sprung von der 1. Klasse in die 2. Landesliga.

Temper: Genau, wir sind mit Karlstetten/Neidling in der 1. Klasse West/Mitte Meister geworden. Dort hat im Hintergrund schon der Frenkie Schinkels die Fäden gezogen und ist dann nach Krems gegangen. Ich habe mich zwischen Spratzern und Krems entscheiden müssen. Mich hätte es damals eigentlich gereizt, in die 1. Landesliga zu wechseln. Der Frenkie hat mich letzten Endes dazu bewogen, nach Krems zu gehen.

Hättet ihr euch damals erträumen lassen, dass ihr mit dem KSC einmal in der Regionalliga um den Titel mitspielen könnt?

Bauer: Das Projekt, das mir der Georg damals vorgestellt hat, hat schon in die Richtung gezielt. Man stellt sich das schön vor, aber wenn es dann wirklich so ist, ist das schon ganz etwas Besonderes. Ich glaube, wir beide genießen das und hoffen, dass wir uns weiterhin oben halten können. Wir werden alles dafür geben.

Simon, du bist gelernter Offensivspieler, giltst aber als König der Vielseitigkeit und hast sogar schon einmal im Tor ausgeholfen. Welche Position hast du noch nicht gespielt?

Temper: Ich glaube, die einzige Position, die ich in einem Meisterschaftsspiel noch nicht gespielt habe, ist Innenverteidiger. Da habe ich nur in einem Testspiel einmal ausgeholfen.

Seit Winter bist du als Außenverteidiger fix verankert. Hast du geahnt, dass das einmal deine Berufung sein könnte?

Temper: Ich habe eigentlich schon immer gesagt, dass die Außenverteidigerposition genau meins sein könnte, wenn wir höher spielen. Ich bin kopfball- und zweikampfstark, das haben auch schon Björn Wagner und Lukas Thürauer gewusst.

Flo, du wirst im Dezember 32 Jahre alt. Du durftest früh in deiner Karriere mit der Vienna Zweitligaluft schnuppern. Hast du Lust auf noch so eine Erfahrung?

Bauer: Wenn es sich mit der Arbeit vereinbaren lässt, warum nicht? Das liegt natürlich daran, in welche Richtung der Verein gehen möchte. Aber wenn wir die Chance haben, wäre das schon interessant. Insbesondere mit Krems.

Was macht den KSC momentan so stark?

Temper: Wir sind eine eingeschworene Truppe und haben einen Stamm, der sich seit Jahren kennt. Viele Spieler kennen einander, noch bevor sie beim KSC zusammengespielt haben. Wenn man so eine Einheit ist und in einen Lauf kommt, kann man schon einiges bewegen. Wir haben aber natürlich auch extrem viel Qualität dazugewonnen, mit einem Florian Sittsam, Damir Mehmedovic oder Christoph Riegler. Das ist schon ein großer Unterschied zur vergangenen Herbstsaison.

Ist das eine Mannschaft, mit der man Meister werden kann?

Bauer: Wenn alles passt, warum nicht? Die Qualität hätten wir dazu. Wir attackieren gemeinsam und stehen deswegen auch momentan ganz oben. Wenn wir es noch schaffen, länger als eine Hälfte voll Druck auf den Gegner zu machen, so wie beim ersten Tor gegen Elektra, sind wir diese Saison schwer zu schlagen.