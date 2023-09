Mit der NÖN zum Ostliga-Spitzenspiel

Der Tabellenführer der Regionalliga Ost trifft am Freitag auf seinen ersten Verfolger. Krems gegen die Young Violets Austria Wien, mehr Spitzenspiel geht nicht. Die Gäste reisen mit dem Selbstvertrauen von vier Siegen in Folge in die Wachau an, der KSC spürt nach einer der bisher überzeugendsten Vorstellungen in dieser Saison in Draßburg noch mehr Rückenwind.

Nach dem Doppelpack von Debütant Felix Nachbagauer steht Trainer Thomas Flögel insbesondere in der Offensive vor der Qual der Wahl. Benedikt Martic kehrt nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre in die Mannschaft zurück, Jannick Schibany erzielte im Burgenland zwar neurlich keinen Treffer, erwies sich aber einmal mehr als wertvoller Blockspieler an vorderster Front. „Einen Plan habe ich schon, den verrate ich aber natürlich nicht“, lässt sich Flögel nicht in die Karten blicken. Den Violetten zollt er großen Respekt: „Sie sind für mich neben Rapid II der Titelfavorit, weil sie Profis und extrem gierig sind.“

Die NÖN verlost 2x10 Karten für das Spitzenspiel in der Ostliga. Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 28. September, 16 Uhr, per Mail an redaktion.krems@noen.at oder telefonisch unter 050/80213500 unter Angabe des Kennworts „KSC“, Name, Adresse und Telefonnummer möglich. Die Gewinner werden verständigt.