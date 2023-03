Phänomen Temper: Flexibilität in der DNA

Ein 1:0-Sieg gegen Leobendorf verschafft dem Kremser Sportclub etwas Luft im Abstiegskampf. Weil auch die aufmunitionierte Truppe von Siegendorf bei der Wiener Viktoria den Kürzeren zog, beträgt der Vorsprung auf die rote Zone jetzt beinahe angenehme fünf Punkte. Mit einem Blick auf die kommenden Aufgaben mahnt Trainer Björn Wagner trotzdem: „Ausruhen dürfen wir uns jetzt sicher nicht.“ Wohl wahr, wartet am kommenden Samstag mit TWL Elektra doch eine Mannschaft, die mit zwei Siegen perfekt in das Frühjahr gestartet ist und durch Stripfings Ausrutscher in Neusiedl wieder Lunte im Titelkampf gerochen hat.

Der KSC kassierte gegen die Wiener wohl eine der bittersten Niederlagen im Herbst. Beim 0:1 im Sepp-Doll-Stadion war der Aufsteiger über weite Strecken die tonangebende Mannschaft, scheiterte aber an der schlechten Chancenverwertung. „Wir haben mit ihnen definitiv noch ein Hühnchen zu rupfen“, hofft Wagner, dass das Ruder dieses Mal zugunsten seiner Truppe ausschlägt.

Dass Elektra einen spielerischen Ansatz verfolgt, könne seiner Elf zugutekommen, meint der KSC-Coach. Die von Ex-Austria-Trainer Herbert Gager betreute Elf spielt neben Stripfing den besten Offensivfußball und stellt mit Taner Sen auch den derzeit erfolgreichsten Goalgetter in der Ostliga. Mit 21 Treffern netzte der 31-Jährige in der laufenden Spielzeit nur zwei Mal weniger als alle KSC-Spieler zusammen. Zum Vergleich: Bester Kremser Torschütze ist nach seinem Kopfball-Siegestreffer gegen Leobendorf Simon Temper mit fünf „Hütten“.

Kein Notnagel: „Helfe dort, wo ich aufgestellt werde“

Der gelernte Offensivspieler lief am vergangenen Freitag wie bereits in den meisten Testspielen als rechter Verteidiger auf. „Daran habe ich mich inzwischen schon gewöhnt. Meine Kopfball- und Zweikampfstärke kommt mir da zugute. Ich habe schon früher gesagt, wenn ich mal höher spielen sollte, dann wäre ich der perfekte Außenverteidiger.“

Temper ist in seinem zehnten Jahr beim KSC einmal mehr die personifizierte Flexibilität. Inzwischen hat der 29-Jährige so gut wie jede Position durch, streifte sich nach einer Roten Karte für Christian Zwirner sogar schon einmal das Torwartdress über. Als Notnagel fühlte er sich deswegen nie. „Ich helfe der Mannschaft dort, wo ich aufgestellt werde, und bin stolz auf meine Vielseitigkeit.“

Nicht umsonst genießt Temper ein enormes Standing beim KSC. Gegen Leobendorf trug er für den gesperrten Florian Bauer die Kapitänsschleife. „Dann auch noch den Siegestreffer in so einem wichtigen Spiel zu erzielen macht die Sache umso schöner“, resümierte Temper.