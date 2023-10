Schibany bricht Torsperre in denkwürdigem Finish

Seine Spätzünder-Qualitäten hat der Kremser Sportclub heuer schon mehrmals unter Beweis gestellt. Unter anderem gleich im ersten Saisonspiel gegen die zweite Mannschaft von Rapid. Da lagen Florian Bauer und Co. bis zur 87. Minute mit 2:3 zurück und drehten die Partie noch.

Am vergangenen Freitag ließ sich die Flögel-Elf noch länger Zeit. Florian Sittsam egalisierte Traiskirchens Führung erst in Minute 96, ehe Jannick Schibany wenige Augenblicke später goldrichtig stand und den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Eine denkwürdige Wendung, die allerhand für Emotionen sorgte – negative wie positive. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff, der direkt nach dem Kremser Siegestreffer ertönte, kam es vor den Betreuerbänken zu einer Rudelbildung mit rund 20 Beteiligten. Schiedsrichter Alexander Autherith konnte das Getümmel gar nicht mehr überblicken, weil ihn Traiskirchens Co-Trainer Drazen Grujicic vor dem Kabinentunnel zur Rede stellte und dabei offensichtlich die falschen Worte fand. Er sah die Rote Karte.

Bei Krems dagegen wollten alle den Goldtorschützen herzen. Trainer Thomas Flögel, der eine Woche davor noch mehr Mitwirkung am Spiel von Schibany gefordert hatte, freut sich für seinen Sturmtank: „Er ist viel gelaufen und hat die gegnerische Defensive gut unter Druck gesetzt. Er hat sich dieses Erfolgserlebnis verdient.“

„Natürlich beschäftigt das einen Stürmer“

Auf seinen zweiten Treffer in dieser Saison hatte der 30-Jährige lange warten müssen. Vor der Traiskirchen-Partie netzte Schibany zwei Monate lang nicht. „Natürlich beschäftigt das einen Stürmer. Ich war aber auch eine Zeitlang verletzt, da kann es passieren, dass man in dieser Liga ein paar Spiele nicht trifft“, sagt der Angreifer. Seine Mannschaft in letzter Sekunde zum Sieg zu schießen sei „natürlich ein geiles Gefühl“. Ähnlich emotional habe er spontan nur den Last-Minute-Treffer seines Kollegen Kurt Starkl gegen den SV Donau in Erinnerung, der im Vorjahr den Aufstieg in die Regionalliga besiegelte.

Was Schibany in inzwischen über fünf Jahren beim KSC so treu begleitet wie der Erwartungsdruck auf seinen Schultern, sind Wechselgerüchte. Die bewahrheiteten sich freilich noch nie. Aufgekommen sind sie trotzdem neuerlich. Rohrendorf und Haitzendorf seien wieder einmal in der Verlosung, pfeifen die Spatzen von den Dächern. Schibany selbst will den Sportplatztratsch nicht kommentieren. KSC-Vorstandsvorsitzender Georg Stierschneider stellt klar: „Jannick ist ein ganz wichtiger Faktor für die Mannschaft. Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist, und wollen ihn nicht abgeben.“ Schibanys Arbeitspapier hat bis Sommer 2024 Gültigkeit.