Schockdiagnose: Starkl wieder mit Kreuzbandriss out

Hiobsbotschaft für Sebastian Starkl und den Kremser Sportclub: Der Mittelfeldmann zog sich beim Trainingsauftakt am Montag neuerlich einen Kreuzbandriss zu. Betroffen ist wie vor rund einem Jahr, als Starkl im Landesliga-Meisterschaftsspiel gegen Retz die schwere Verletzung erlitt, das rechte Knie. „Es ist ohne Fremdeinwirkung passiert. Ich habe einen schnellen Richtungswechsel gemacht und plötzlich hat es geschnalzt“, erzählt der 27-Jährige.

Die körperlichen Schmerzen halten sich in Grenzen, sagt Starkl, gravierender seien die psychischen: „Es war und ist noch immer ein Schock.“ Der Ballverteiler des KSC wird am Samstag in Wien operiert. Danach startet ein langwieriger Reha-Prozess. An ein Karriereende denkt Starkl nicht: „Dafür bin ich noch zu jung. Mein großes Vorbild ist Erwin Denk. Er hat auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und war aber bis zuletzt gut in Schuss.“ Der langjährige KSC-Kapitän Denk gab vor einer Woche im Alter von 39 Jahren sein Abschiedsspiel für den SV Spitz.

Beim Weg zurück möchte sich Starkl, der im Februar dieses Jahres wieder in den Spielbetrieb eingestiegen ist, nicht unter Zeitdruck setzen. Der Schock sitzt jedenfalls auch bei den KSC-Verantwortlichen tief. „Das ist natürlich eine ganz tragische Geschichte“, sagt Vorstandsboss Georg Stierschneider, der Starkl seine besten Genesungswünsche ausdrückt. Krems plant mit einem zusätzlichen Transfer, um den langfristigen Ausfall zu kompensieren.