„Spieler sind alle Ehrgeizler – so wie ich“

NÖN: Wie man gehört hat, wollten Sie unbedingt nach Krems. Was reizt Sie so an dieser Aufgabe?

Thomas Flögel: Krems ist ein Traditionsverein. Zu meiner Zeit bei der Austria war es der stärkste Club in Niederösterreich. Das ganze Rundherum imponiert mir. Auch wie der Verein mit moderaten Mitteln wieder quasi aus dem Erdboden gekommen ist.

Sie haben schon als Aktiver im Sepp-Doll-Stadion gespielt. Was sind Ihre Erinnerungen?

Flögel: Es war immer sehr schwierig, in Krems zu spielen. Und die Stimmung war immer top. Meine letzte Erinnerung ist, dass ich im Ausrutschen ein Kreuzecktor geschossen habe.

Mit dem Sportlichen Leiter des KSC, Michael Ettenauer, haben Sie schon bei den SKN Juniors und in Wiener Neustadt zusammengearbeitet. Welche Rolle hat er in der Entscheidung für Krems gespielt?

Flögel: Wir haben schon sehr viele Stunden miteinander verbracht. Sein Engangement in Krems hat die Entscheidung sicher vereinfacht.

Sie haben im Profi- wie auch im Amateurbereich viel Erfahrung. Was ist Ihr erster Eindruck von den Strukturen beim KSC?

Flögel: Der Verein ist klein, aber fein aufgestellt. Das gefällt mir. Der Schwerpunkt liegt auf dem Fußball. Es gibt überall kurze Wege, egal, ob sportlich oder wirtschaftlich. Man kennt die Ansprechpartner.

Der KSC plant nach der Verpflichtung von Florian Sittsam noch einige weitere Transfers. Inwiefern sind Sie involviert?

Flögel: Für mich ist das lustigerweise eine neue Situation, weil die Mannschaft schon da ist. Bisher war es immer so, dass ich eine Mannschaft neu aufbauen habe müssen. Da haben wir gerade zu Saisonbeginn oft Federn lassen müssen. In Krems gibt es eine erfahrene Mannschaft, die aus vielen Leuten besteht, mit denen ich schon zusammenarbeiten durfte. Das macht es natürlich einfacher für mich. Jetzt gilt es nur noch zu schauen, dass wir auf den spezifischen Positionen noch einzelne Spieler dazubekommen. Auch um bei Ausfällen flexibler sein zu können oder um einen spielerischen Plan B entwickeln zu können.

Der KSC hat in der Vergangenheit viele Trainer schnell „verbraucht“. Björn Wagner mit seiner vierjährigen Amtszeit war da eine Ausnahme. Wie langfristig legen Sie dieses Projekt an?

Flögel: Ich mache mir über die Überlebensdauer keine Gedanken. Es gibt in der heutigen Zeit nur noch ganz wenige Vereine, bei denen Trainer über einen langen Zeitraum arbeiten. Das ist aber nicht immer die Schuld der Vereine. Oft sind es die Trainer, die neue Herausforderungen suchen. Ich sehe das sehr entspannt und konzentriere mich ganz auf meine Aufgabe. Wie lange das funktioniert, steht in den Sternen. Wenn ich mir deswegen den Kopf zebrechen würde, könnte ich nicht mehr schlafen.

Als Spieler waren Sie viele Jahre Profi. Was sind Ihre persönlichen Ambitionen als Trainer?

Flögel: Die Frage habe ich mir schon sehr oft gestellt, ob ich in den Profi-Bereich möchte. Zurzeit ist das zumindest als Einser-Trainer kein Thema für mich. Ich könnte mir auch durchaus ein Engagement im Ausland vorstellen. Momentan taugt es mir aber so, wie es ist. Und in der Regionalliga ist es ja so etwas wie ein Halbprofitum. Manche Vereine glauben ja schon, sie sind im Profibereich. Krems ist definitiv ein Amateurverein, und das gefällt mir so.

Was ist in der kommenden Saison möglich?

Flögel: Das hat die Mannschaft schon im Frühjahr gezeigt. Man muss aber schon am Boden bleiben. Viele Vereine haben im Winter umstrukturiert, weil Stripfing schon so weit weg war. Da waren die Ambitionen vielleicht nicht mehr die gleichen wie zu Saisonbeginn. Wir haben eine Truppe mit sehr erfahrenen Spielern, die ein Team führen können und nicht gerne verlieren. Das sind alle Ehrgeizler – so wie ich. Ich werde versuchen ein gutes Gerüst mit aufzubauen, wo auch Spaß dahintersteckt. Wenn es aber darauf ankommt, müssen wir da sein. Dann sollte es möglich sein, dass wir unter den ersten fünf mitspielen.