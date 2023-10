Kremser SC: Sponsoren ziehen für „Zweitligafitness“ mit

Nach dem Auswärtssieg gegen die Wiener Viktoria mischt der Kremser Sportclub im Rennen um die Winterkrone weiter voll mit. Der Abstand auf Leader Donaufeld beträgt zwei Punkte, Verfolger Rapid II ist nur einen Zähler entfernt. Gegen die zweite Garde des Rekordmeisters steigt am 10. November im letzten Spiel des Jahres das direkte Duell zweier Titelkandidaten.

Spätestens fünf Tage nach dem sportlich richtungsweisenden Aufeinandertreffen in Wien muss auch der Vorstand Farbe bekennen, in welche Richtung die Reise gehen soll. Bis 15. November hat der KSC Zeit, der Bundesliga einen von einem zertifizierten Wirtschaftsprüfer durchleuchteten Jahresabschluss zu übermitteln, der Grundvoraussetzung für einen Zulassungsantrag für die 2. Liga ist. „Wenn sich das alles ausgeht, wäre das ein erster großer Schritt“, weiß Vorstandsboss Georg Stierschneider, der zuletzt dem Sportausschuss der Stadt die budgetären und infrastrukturellen Voraussetzungen für Profifußball in Krems darlegte und Unterstützungsbereitschaft erntete.

Vorstandsboss Georg Stierschneider arbeitet mit Hochdruck an der Zweitligatauglichkeit des KSC. Foto: Bert Bauer

Positive Signale sendete nun auch das Präsidium des KSC aus, dem einige der größten Geldgeber des Vereins angehören. Diskutiert wurde die notwendige Aufstockung des Budgets von aktuell rund 450.000 auf rund eine Million Euro. Die gute Nachricht für den KSC: Mit der aktuellen Kaderzusammenstellung könnten rund 250.000 Euro jährlich aus dem „Österreicher-Topf“ der Bundesliga fließen.

Der Differenzbetrag von rund 300.000 Euro soll unter anderem über das Netzwerk der Sponsorenvertreter in die Vereinskassa kommen. „Sie werden versuchen, ihre Kanäle anzuzapfen. Parallel wird aber natürlich auch der Vorstand alles in seiner Macht Stehende tun, um den Verein aufstiegsfit zu machen. Allerdings immer unter der Prämisse, dass der Schritt in den Profifußball nächstes Jahr kein Muss ist“, sagt Stierschneider. Es gehe darum, bei einem möglichen Aufstieg rechtzeitig gewappnet zu sein. Dass es tatsächlich schon nach dieser Saison so weit ist, glaubt der Vereinschef nicht: „Wir spielen zwar eine tolle Saison, sind aber nicht der Meisterfavorit. Die Wahrscheinlichkeit, Erster zu werden, liegt bei 20 Prozent.“

Abseits der finanziellen Hürden stellt den KSC noch eine weitere Bedingung für Zweitligafußball vor Herausforderungen: die Führung acht eigener Jugendmannschaften. Durch das kürzlich angelaufene Nachwuchsprojekt Young Sport Krems ist die Anzahl der erforderlichen Teams zwar realisierbar, diese firmieren allerdings großteils als Spielgemeinschaften mit anderen Kremser Vereinen. „Die müssen dann natürlich auch mitspielen. Ich hoffe nicht, dass es daran scheitert“, so Stierschneider.