Trainersuche: Noch vier Kandidaten im Rennen

Es ist aktuell die wohl am häufigsten gestellte Frage auf den Fußballplätzen in der Region Krems: „Wer wird neuer Trainer beim KSC?“ Eine Antwort darauf hat auch die Vereinsführung noch nicht. Das behaupten zumindest Vorstandsvorsitzender Georg Stierschneider und der Sportliche Leiter Michael Ettenauer. Gegen Ende der Woche soll eine Entscheidung fallen. Die Zeit drängt jedenfalls bereits. Die meisten Trainer auf dem infrage kommenden Leistungsniveau sind bereits mit Verträgen für die kommende Saison ausgestattet, gute Leute für die Seitenlinie ohne Verein sind rar gesät. Hinzu kommt, dass der KSC schon am 12. Juni mit der Vorbereitung auf die kommende Saison beginnt.

Ein Name, der offenbar ganz dick drinnen in der Verlosung ist, ist Thomas Flögel. Der 37-fache Teamspieler steht derzeit beim 1. FC Bisamberg in der 2. Landesliga Ost unter Vertrag, bestätigt aber Gespräche mit dem KSC. Dieser Tage soll es noch ein Treffen mit der 51-jährigen Austria-Wien-Legende geben. Flögel, der noch in Bundesligazeiten gegen Krems spielte, bezeichnet den Trainerjob beim KSC als „Aufgabe, die mich grundsätzlich reizen würde. Der Verein hat super viel Tradition.“ Eine Einigung könne er derzeit aber nicht bestätigen. Neben seinen inzwischen drei Engagements in Bisamberg sammelte Flögel auch im Frauen- und Jugendbereich Erfahrung, bei den Herren trainierte er unter anderem die SKN Juniors, Wiener Neustadt und den FC Marchfeld.

Stierschneider bestätigt auf Nachfrage, dass Flögel ein Kandidat sei, betont allerdings, dass es noch drei weitere gebe. Deren Namen will der Vorstandsboss nicht nennen. Flögel sei jedenfalls ein „sehr interessanter und guter Mann“. Auch Ettenauer will sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Er wolle lieber alle Details sorgfältig prüfen als einen Schnellschuss zu tätigen. Er sei darüber hinaus nicht nur mit der Trainersuche, sondern auch mit Spielergesprächen beschäftigt. Es gebe jeden Tag Treffen mit potenziellen Neuverpflichtungen. Mit Flögel pflegt Ettenauer ein gutes Verhältnis. Der umtriebige Chef-Netzwerker des KSC ist übrigens auch mit Jochen Fallmann eng verbunden und soll bei ihm angeklopft haben. Der aktuelle Trainer des SKU Amstetten wird von Spocs Global Sports beraten, jenem Unternehmen, für das auch Ettenauer tätig war. Fallmann hat beim Zweitligisten aber noch ein Jahr Vertrag und wird den wohl trotz anderslautender Gerüchte erfüllen.

Ein Trainer, den aktuell viele Vereine auf der Wunschliste haben, ist Robert Weinstabl. Der Chefcoach des Wiener Sport-Clubs soll nach vier Jahren beim Traditionsverein an einer neuen Herausforderung interessiert sein. Der Kremser SC dürfte hier aber nicht die Pole Position innehaben. Weinstabl wurde zuletzt mit Stripfing bzw. den Young Violets in Verbindung gebracht. Möglich ist auch, dass Krems einen Überraschungsmann aus dem Hut zaubert. Stierschneiders Anforderungsprofil eröffnet großen Spielraum: „Er soll kein Peitschenknaller sein.“