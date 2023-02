Viel Rückenwind für Mission Klassenerhalt

Holpriger Rasen und brausender Wind: Die Voraussetzungen für das letzte Testspiel der Wintervorbereitung im Sportpark Kirchberg hätten besser sein können. Und doch gelang es dem Kremser Sportclub am vergangenen Freitagabend gegen die Juniors des SKN St. Pölten (1. Landesliga) mehrfach, mit flüssigem und endzweckorientierten Fußball zu begeistern. „Je länger die Partie gedauert hat, desto mehr haben wir unsere Klasse gezeigt. Die Tore waren aller Ehre wert“, zog auch Trainer Björn Wagner, der sonst nicht zur Lobhudelei neigt, nach dem 5:2-Sieg den sprichwörtlichen Hut vor seiner Mannschaft.

20 Tore in sechs Testspielen – die Offensivabteilung des KSC ist für den Pflichtspielauftakt im neuen Jahr eingeschossen. Auch weil Jannick Schibany in beeindruckender Frühform ist. Gegen die Landeshauptstädter ließ der Mittelstürmer immer wieder seine Extraklasse aufblitzen und belohnte sich mit gleich vier Treffern. Der 29-Jährige profitiert wohl am stärksten von den spielstarken Neuverpflichtungen. Felix Nachbagauer, Elias Felber und auch Damir Mehmedovic, der am Samstag wohl auf der linken Abwehrseite auflaufen wird, füttern Schibany mit präzisen Zuspielen aus der Mitte und Flanken vom Flügel. Nicht zu vergessen sei an dieser Stelle Michael Ambichl, der eine ebenso starke Vorbereitung wie sein Vordermann hinlegte und dessen Laufwege seit SKN-Zeiten in- und auswendig kennt.

Stefan Maierhofer, der im Frühjahr zumindest auf dem Platz wohl keine große Rolle mehr spielen wird, sagte dem „kicker“, er traue Schibany in der aktuellen Verfassung 15 Tore in der Rückrunde zu.

Die Aufbruchsstimmung, die dem sportlich wie auch strukturell nun besser aufgestellten Verein anhaftet, lässt beinahe vergessen, dass sich der KSC mitten im Abstiegskampf befindet. Drei Punkte Vorsprung auf die „rote Zone“ sind ein alles andere als komfortabler Polster.

Zumal auch die direkte Konkurrenz im Winter nicht geschlafen hat. „Es war unbedingt notwendig, dass wir uns so aufstellen, wie wir jetzt dastehen“, sagt Vorstandsvorsitzender Georg Stierschneider. „Die Vorbereitungsergebnisse zeigen, dass alle Mannschaften gut drauf sind.“ So auch der Tabellensechste Donaufeld. Die Wiener, ebenso wie Krems Neuling in der Liga, fegten im letzten Testspiel mal eben Landesliga-Titelanwärter Zwettl mit 4:0 vom Platz. „Wir müssen absolut konzentriert ans Werk gehen, damit wir keine böse Überraschung erleben“, mahnt Stierschneider. Angst vor dem Abstiegsgespenst hat der KSC-Boss keine. Entscheidend sei für ihn, in den ersten Runden nicht „in einen negativen Strudel“ zu geraten.