Youngsters entpuppen sich als Goldgriffe

Bessere Werbung für weitere Einsätze in der Startformation hätte Benedikt Martic nicht machen können. Der Sommer-Neuzugang des Kremser Sportclubs war beim 3:0-Sieg gegen den FC Mauerwerk an allen drei Treffern beteiligt. Der Angreifer holte den Elfmeter zum 1:0 heraus, traf selbst zum 2:0 und schickte seinen Offensivkollegen Marcel Pemmer vor dem 3:0 mit einem Steilpass auf die Reise.

Insbesondere mit Martic hat der KSC in der zurückliegenden Übertrittszeit einen absoluten Goldgriff gemacht. Der 20-Jährige kam mit der für sein Alter beeindruckenden Marke von 32 Toren in der Wiener Stadtliga für Mittelständer Austria XIII nach Krems, wo der Sportliche Leiter Michael Ettenauer früh auf den Sturm-Rohdiamanten aufmerksam wurde und ihn in Folge mehrmals beobachtete. Martics große Stärke: eine außergewöhnliche Dynamik, gepaart mit einem unstillbaren Willen, vor dem gegnerischen Verteidiger am Ball zu sein.

Welch hoch veranlagten Spieler sich der KSC im Sommer geangelt hat, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Angeblich sind inzwischen mehrere Zweitligavereine und sogar ein Bundesligist auf Martic aufmerksam geworden. Trainer Thomas Flögel weiß davon zwar nichts, ist sich aber bewusst, wie schnell Informationen über aufstrebende Youngsters den Weg zu den richtigen Adressaten im Oberhaus finden. „Er hat Riesenpozential, auch weil man ihm seine extreme Leidenschaft für den Fußball so anmerkt. Er ist extrem viel unterwegs, haut sich voll rein und trifft auch, das ist sehr wichtig.“ Martic selbst fühlt sich nach nur wenigen Wochen bereits pudelwohl in Krems: „Ich bin super aufgenommen worden. Die Trainer und die Spieler sind richtig nett.“ Ziel sei es nun, der Mannschaft als Stammspieler mit Toren, Assists und guten Leistungen zu helfen. Mittelfristig hat Martic den Profifußball im Visier. „Es ist ein Traum von mir, in der Bundesliga spielen zu können.“

Zu seinem Premierentreffer kam am Wochenende der zweite „Rising Star“ am KSC-Himmel, Marcel Pemmer. Der wieselflinke Offensivmann, der im Sommer aus St. Pölten nach Krems gewechselt ist, stand bereits bei drei Pflichtspielen in der laufenden Saison von Beginn auf dem Platz. Gegen Mauerwerk glänzte der 20-Jährige trotz nur 29 Einsatzminuten mit zwei Scorerpunkten. „Es ist wirklich extrem toll, besser hätte ich mir das echt nicht vorstellen können. Das familiäre Gefühl beim KSC ist einfach einzigartig. Der Wechsel war definitiv die richtige Entscheidung“, sagt Pemmer. Auch er möchte früher oder später den dauerhaften Sprung in den Profifußball schaffen.