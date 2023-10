Zuversicht nach Stadionbesichtigung

Ein Drittel der Meisterschaft ist absolviert und der KSC steht – wenn auch mit nun geringerem Vorsprung – nach wie vor an der Tabellenspitze. Im Hintergrund laufen ob der hervorragenden sportlichen Situation nicht nur Gedankenspiele zu einer möglichen Zukunft im Profifußball. Am Dienstag empfingen die Vorstandsvorsitzenden Georg Stierschneider und Hans-Peter Rauscher eine Delegation der Stadt und den Infrastrukturbeauftragten der Bundesliga, Paul Reiterer, zu einer Besichtigung im Sepp-Doll-Stadion. Der rund eineinhalbstündige Besuch gibt Anlass zur Zuversicht. Die infrastrukturellen Herausforderungen, die der KSC für eine Teilnahme an der 2. Liga erfüllen müsste, sind vielleicht geringer als erwartet. „Wir könnten von der Infrastruktur her durchaus ohne größere Investitionen den Weg in die 2. Liga gehen“, sagt Stierschneider.

Diesen Eindruck teilt auch Roland Dewisch, Bereichsleiter für Stadtbetriebe im Magistrat und damit auch zuständig für die städtischen Sport- und Freizeitbetriebe wie das Sepp-Doll-Stadion: „Ich bin zuversichtlich, dass wir das mit der Infrastruktur im Falle einer sportlichen Qualifikation hinbekommen.“ Weite Bereiche der altehrwürdigen KSC-Heimstätte entsprächen bereits jetzt den Anforderungen, notwendige Adaptierungen seien etwa die Schaffung von Behindertenplätzen oder die geringfügige Vergrößerung des Spielfeldes. Laut Günter Kammerer beträgt die Länge aktuell 103 Meter, eine Ausdehnung auf 105 Meter sei ohne großen Aufwand umsetzbar. In der Breite soll eine Anpassung um 70 Zentimeter erfolgen.

Noch nicht abschließend geklärt ist die Brandschutzthematik. Hier bedarf es womöglich der Anschaffung von Brandschutzplatten für den hölzernen Boden der Sitzplatztribüne. Ein Rauchverbot will der KSC vermeiden.

Anfang kommender Woche wird Stierschneider im Sportausschuss der Stadt Krems zu Gast sein und über die Stadiontour und die daraus erlangten Erkenntnisse berichten. Dessen Vorsitzende, Sportstadträtin Bernadette Laister (ÖVP), signalisiert schon jetzt Unterstützung: „Ich freue mich über die großartige Performance der Kremser Vereine, so auch über die Erfolge des Kremser Sportclubs. Sollte der KSC die umfangreichen Kriterien für einen Aufstieg in die zweite Bundes-liga schaffen, werde ich mich dafür einsetzen, dass Profifußball in Krems nicht an der Infrastruktur scheitert.“