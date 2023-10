Leobendorf hat neuen Trainer gefunden

Von Juli 2022 bis auf den heutigen Tag genau vor einem Jahr, war Norbert Schweitzer Co-Trainer bei der Admira. Seither stand der 54-Jährige bei keinem Verein an der Seitenlinie. Am Samstag in Neusiedl gibt er sein Comeback auf der Trainerbank, der ehemalige Sport-Club-Trainer (September 2017 bis Juni 2019) übernimmt den SV Leobendorf. „Ja“, freut sich Sportleiter Michael Tackner über die rasche Lösung, „Das Anforderungsprofil war auf jeden Fall ein Trainer, der sofort zur Verfügung steht und die Liga kennt. Er war im Gespräch sehr motiviert, jetzt haben wir die Zusammenarbeit einmal vereinbart. Wir glauben, dass er neuen Schwung reinbringen kann.“

Schweitzer, der in der Regionalliga neben dem Sport-Club auch schon Mauerwerk, die Rapid Amateure und Parndorf betreute, soll zumindest bis zur Winterpause auf der Kommandobrücke stehen. Tackner erklärte: „Wir haben beidseitig gesagt, dass wir das jetzt einmal bis Winter fixieren und dann schauen wir weiter. Es ist ja doch alles sehr schnell gegangen.“

Jancker, Djuricin und Co

Neben Schweitzer sollen im SVL noch weitere klingende Namen auf der Wunschliste Platz gefunden haben. Goran Djuricin, Carsten Jancker oder auch Roman Mählich werden aber (vorerst) nicht Trainer beim derzeitigen Tabellenneunten. Tackner kommentierte die Gerüchte schmunzelnd: „Wir haben schon mit einigen Trainern gesprochen, natürlich haben wir die letzten zwei Tage einige Telefonate geführt.“

Lipphart geht

Neben der Suche nach einem Nachfolger für Chefcoach Sascha Laschet, beschäftigte die Verantwortlichen dieser Tage gleichermaßen die Frage, ob Co-Trainer Mario Lipphart bleibt. Sportleiter Michael Tackner sagte nach der Laschet-Trennung am Sonntag, dass man dem bisherigen Co die Mannschaft - bis zur Präsentation eines neuen Trainers - gerne übergeben würde. Im NÖN-Gespräch am Montagnachmittag erklärte Tackner: „Er hat sich noch Bedenkzeit erbeten.“ Am heutigen Dienstag war klar: Lipphart geht auch von Bord.

Der frühere Regionalliga- und Stadtliga-Kicker sagte: „Ich hab‘ mich – auch aus Loyalität zum Laschi – dafür entschieden, aufzuhören. Ich hab' schon drüber nachgedacht, aber er hat mich auch ins Boot geholt, also gehe ich auch mit ihm.“ Genau wie Laschet will er sich jetzt vermehrt dem gemeinsamen Individualtraining „LBL“ widmen, zudem betreut Lipphart die U13 in Leobendorf. „Da hab' ich jetzt wieder mehr Zeit“, sieht er das Positive. Tackner gab sich verständnisvoll: „Das kann man verstehen.“