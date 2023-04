Kein Sieger im Weinviertel-Derby

Werbung

Leobendorf - Stripfing 1:1. Zeit, um sich in der Partie zurecht zu finden, benötigten beide Teams nicht. Es war nicht einmal eine Minute gespielt, da gab es für Stripfing durch Darijo Pecirep einen Abschluss, auf der anderen Seite versuchte es Bernhard Hahn. Die erste Hundertprozentige ließ auch nicht lange auf sich warten. Stripfing spielte rechts auf Timo Altersberger, dessen Flanke Pecirep per Kopf knapp drüber setzte.

Leobendorf versteckte sich aber auch nicht, in den folgenden Minuten verpasste man gleich in mehreren Situationen abzuschließen, anstatt noch einen Pass zu spielen.

Pecirep jetzt doch mit dem Kopf

Ein Corner brachte dann in Minute 13 die Führung. Kürsat Güclü hinein, Pecirep per Kopf genau ins lange Eck. Lukas Schwaiger im Leobendorfer Tor war chancenlos. Das wäre er auch nur Sekunden nach dem Wiederanpfiff gewesen, Daniel Markl nahm sich aus rund 20 Metern ein Herz. Sein strammer Schuss sprang von der Latte per Boden zurück ins Feld, SVL-Innenverteidiger Daniel Fischer wusste: „Jungs, wir müssen drauf in der Mitte.“

Dann legten sich die Heimischen den Gegner ein wenig zurecht, der Ausgleich lag in der Luft. Simon Furtlehner warf sich gerade noch in einen Düzgün-Schuss. Auf der Gegenseite tankte sich Nikola Gataric durch, sein erster Kontakt nach einem Doppelpass mit Pecirep war aber nicht gut genug, um zum Schuss zu kommen. Bis zum Pausenpfiff nahmen sich beide Teams eine Auszeit, Torraumszenen gab es keine mehr.

Beide Teams reagierten zur Pause zweimal, Marco Miesenböck und Fabian Hauer kamen bei den Gastgebern. Bei den Angereisten durften Patrick Wessely und Marco Sahanek mitmachen. Das Spiel an sich blieb schnell, ging hin und her. Die Torleute waren aber wenig gefragt. Gataric verpasste nach gut einer Stunde den Abschluss, gleich danach, als Christian Gartner doch noch zum Torschuss kam, wurde die Szene wegen Foulspiels unterbunden. Auf der anderen Seite gewann der ebenfalls eingewechselte Nico Bock sein Kopfballduell, die Kugel ging klar am Kasten vorbei.

Ich muss mich und die Mannschaft hinterfragen. Stripfing-Trainer Goran Djuricin

Schlussendlich kam es, wie es kommen musste. Leobendorf steckte nicht auf und belohnte sich für eine kämpferisch starke Leistung. Bock traf in Minute 81 zum Ausgleich und Endstand, was Stripfing-Coach Goran Djuricin so gar nicht schmeckte: „In der ersten Halbzeit waren wir natürlich klar besser, da muss es schon 3:0 stehen. Wir schießen einfach die Tore nicht. In der zweiten Halbzeit muss ich die Mannschaft und mich hinterfragen. Was ist das für eine Mentalität?“ Nachsatz: „Sie haben uns mit dieser Aggressivität zu Fall gebracht. Der Gegner wollte einfach mehr.“

Statistik:

SV Leobendorf - Stripfing 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (13.) Pecirep, 1:1 (81.) Bock

Karten: Altersberger (53., Gelbe Karte Foul)

SV Leobendorf: Lechner (HZ. Hauer), Baldia, Düzgün (74. Celik), Fischer, Schwaiger, Hahn (HZ. Miesenböck), Lazarevic, Viertl, Bartholomay, Botic, Hofer (59. Bock)

Stripfing: Altersberger (72. Sahintürk), Furtlehner, Prso (HZ. Sahanek), Güclü, Gartner, Gataric, Kretschmer, Pecirep, Markl (HZ. Wessely), Simunic, Pavic

285 Zuschauer, Schiedsrichter: Maximilian Weiß