FC Marchfeld gewinnt Regionalliga-Cup

Noch nie konnte Traiskirchen ein Meisterschaftsspiel gegen Marchfeld gewinnen. Erst vor eineinhalb Wochen musste sich die Kleer-Elf in Mannsdorf mit 3:5 geschlagen geben. Marchfeld sollte seine Erfolgsserie auch im Endspiel des Regionalliga Cup-Finals ausbauen. Max Entrup und Co. sorgten bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Christoph Kröpfl eröffnete nach einem Stanglpass den Trefferreigen. Der Kapitän musste Mitte des Strafraums nur mehr eindrücken. Nur wenige Sekunden danach legte der Ex-Traiskirchner Max Entrup nach, schloss trocken ab.

Nach dem 0:2 hätte es beinahe gleich wieder hinter Tormann Filip Dmitrovic eingeschlagen. Daniel Sudar traf nach einer Standardsituation via Volley nur die Stange. Kurz darauf machte es Nicolas Meister besser. Er bekam den Ball in die Schnittstelle, ließ dann Dmitrovic mit einem Abschluss ins untere lange Eck keine Abwehrmöglichkeit. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit hatte Meister sogar noch den vierten Marchfelder Treffer am Fuß.

Marchfeld hat nach der Pause alles unter Kontrolle.

Traiskirchen startete mit mehr Elan in Hälfte zwei. So richtig zwingend wurden die Hausherren nicht. Der eingewechselte Milan Jurdik schloss zunächst zu schwach, feuerte dann einen Freistoß aus 17 Meter drüber und kam bei der dritten Chance zu weit nach außen, traf nur mehr das Außennetz. Marchfeld war zielstrebiger. Dmitrovic wehrte einen Schuss von der Sechzehnergrenze ab. Ein Versuch von Eldis Bajrmai landete abgefälscht am oberen Tornetz. Die folgende Ecke bekam Traiskirchen nicht verteidigt. Markus Nowotny drehte sich beim zweiten Ball um seinen Gegenspieler und vollendete zum 0:4. Spätestens jetzt war der Deckel drauf.

In der nächsten Szene parierte Dmitrovic gegen Entrup. In Minute 62 setzte Außenverteidiger David Oroshi zum Sololauf an. Das Leder sauste nur knapp am langen Eck vorbei. Zum 0:5 fehlte nicht viel. Noch weniger fehlte 60 Sekunden später. Da rettete die Latte für Traiskirchen. Vom Abstoß überbrückte Traiskirchen das Mittelfeld schnell. Jurdik wurde im Strafraum gelegt, Elfmeter. Patrick Haas trat an, scheiterte im ersten Versuch an Marchfeld-Goalie Andreas Zehetbauer. Den Abpraller haute Haas dann ins linke Eck. Nur mehr 1:4. Das war es dann allerdings. In der letzten halben Stunde passierte nicht mehr allzu viel. Marchfeld war dem fünften Tor näher, als Traiskirchen dem zweiten Ehrentreffer.

FC Marchfeld-Trainer Ernst Baumeister war zufrieden: „Unsere beste Saisonleistung. In der ersten Halbzeit waren wir wirklich gut. Sehr souverän und super Tore herausgespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir auch die bessere Mannschaft, obwohl wir zurückgeschalten haben.“

Statistik zum Spiel

FCM TRAISKIRCHEN - FC MARCHFELD 1:4 (0:3).

Tore: 0:1 (23.) Kröpfl, 0:2 (27.) Entrup, 0:3 (34.) Meister, 0:4 (55.) Nowotny, 1:4 (64.) Haas.

Traiskirchen: Dmitrovic; Tercek, Maros (HZ. Mihalits), Mohr, Ajradini; Rigo (80. Mijatovic), Schneider; Stradins, Haas (80. Hamzic), Helleparth (80. Ekinci); Vastic (HZ. Jurdik)

Marchfeld: Zehetbauer; Aussenegg (69. Ortner), Bolland, Nowotny, Oroshi; Körpfl, Sudar; Meister (HZ. Kurz), Bajrami, Sagmeister (80. Flögel); Entrup (83. Ucar).