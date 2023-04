Baumeister sah ein „Katastrophenspiel“

Werbung

Mauerwerk - FC Marchfeld 5:1. Ernst Baumeister und sein FC Marchfeld waren zu Gast bei „Wundertüte“ Mauerwerk. Im Herbst lief es bei den Wienern noch besser, in der Rückrunde war die Elf von Ex-Mattersburger Ilco Naumoski bis dato nicht so ein Fahrt.

Auch der erste Spielabschnitt brachte wenig Ertrag, Baumeister traf den Nagel mit seiner Aussage auf den Kopf: „Die erste Hälfte war unterirdisch - von beiden Seiten.“ Torchancen waren Mangelware, spielerische Akzente ebenso. Dafür sollte die zweite entschädigen, was aus Marchfelder Sicht allerdings nicht zwingend positiv war...

Drei Gegentreffer in sechs Minuten

Zwar ging der FCM in Minute 49 nach einer Standardsituation in Front. Eldis Bajrami spielte kurz auf den hinterlaufenden David Oroshi, dessen Flanke Igor Klaric per Kopf im eigenen Tor versenkte. In der Folge schlich sich allerdings der Schlendrian ein und die Marchfelder Hintermannschaft teilte reihenweise Geschenke aus. So wurde aus dem 1:0 innerhalb von nur sechs Minuten ein 1:3, innerhalb von neun Minuten sogar ein 1:4. „Ein Wahnsinn“, schüttelte Baumeister nur den Kopf.

Gabriel Osei Yaw gelang im Konter dann sogar noch das 5:1 und damit der Endstand. Ebenfalls bitter: Mit Issiaka Ouedraogo traf ein Spieler doppelt, den die Marchfelder erst im Sommer zum Ligakonkurrenten ziehen ließen. Auf der anderen Seite machte sich das fehlen von Goalgetter und Führungskraft Max Entrup stark bemerkbar.

„Ein Katastrophenspiel. Von Jedem zu wenig. Hinten machen wir zu viele Eigenfehler und nach vorne hin war es einfach zu wenig“, resümierte Baumeister im Nachgang.

Tore: Heim Igor Klaric (49., Eigentor), Heim Formose Mendy (61.), Heim Gabriel Osei Yaw (86.), Heim Issiaka Ouedraogo (67.), Heim Issiaka Ouedraogo (70.), Heim Ismail Seydi (62., Elfmeter)

FC Mauerwerk Immo: Peter Janevski, Amir Dervisevic, Abdelrahman Shousha, Ertugrul Tuysuz, Oguzhan Özlesen, Formose Mendy, Cem Üstündag, Joe Kodonu Williams, Igor Klaric, Ismail Seydi, Issiaka Ouedraogo, Ege Eralp, Aleksa Ilic, Maksym Yesyp, Muhammet Ali Araz, Dominik Deptula, Gabriel Osei Yaw, Aleksa Ilic (72. statt Formose Mendy), Gabriel Osei Yaw (78. statt Cem Üstündag), Muhammet Ali Araz (85. statt Issiaka Ouedraogo)

FC Marchfeld Donauauen: Fabio Jäger, Francesco Lovric, Raul Michael Baur, Eldis Bajrami, Pascal Sagmeister, Daniel Sudar, Francis Bolland, Tobias Teufner, Corvin Aussenegg, Nicolas Meister, David Oroshi, Andreas Zehetbauer, Christoph Kröpfl, Jakub Vodilka, Emil Harrer, Marc Ortner, Filip Mihaylov, Jakub Vodilka (HZ. statt Nicolas Meister), Filip Mihaylov (63. statt Tobias Teufner), Marc Ortner (63. statt David Oroshi), Emil Harrer (75. statt Raul Michael Baur), Christoph Kröpfl (75. statt Pascal Sagmeister)

Karten: Corvin Aussenegg (10. Gelb Unsportl.)