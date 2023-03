Abstiegsgespenst rückt in weite Ferne

Die Tabellensituation hätte das eigentlich nicht erahnen lassen. Aber: Der Kremser Sportclub spielte den ASV Siegendorf in der ersten Hälfte an die Wand und legte mit zwei Treffern den Grundstein für den so wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Dass der Matchplan von Trainer Björn Wagner derart gut aufgeht, war auch einer überraschenden Umstellung geschuldet. Sebastian Starkl spielte erstmals seit seinem Kreuzbandriss im Juni des Vorjahres von Beginn an, Matthäus Halmer rackerte mit ihm im defensiven Mittelfeld. Michael Ambichl rutschte eine Ebene nach vorne auf die „Zehn“. Philipp Koglbauer und Elias Felber, die in den bisherigen drei Frühjahrsspielen immer in der Startformation gestanden waren, mussten sich mit einem Bankplatz begnügen.

Insbesondere Ambichl wusste in seiner Rolle hinter der Spitze zu glänzen. „Er ist der absolute Führungsspieler da drinnen. Er macht irrsinnig viele Meter und es freut mich wirklich, dass er sich mit einem Tor belohnt hat“, sprach Georg Stierschneider dem 31-Jährigen ein Sonderlob aus. Und auch für das Trainerteam hatte der KSC-Vorstandsboss anerkennende Worte parat: „Man muss ihnen gratulieren, sie haben sicherlich die richtige Aufstellungsvariante gewählt mit den zwei Jungen auf der Seite. Vielleicht hätte man ein bisschen früher wechseln können, aber das ist Jammern auf hohem Niveau.“

Neue Breite sorgt für verschärften Konkurrenzkampf

Das werden sich Koglbauer und Felber vermutlich auch gedacht haben. Beide bekamen gegen Siegendorf nur neun Minuten Einsatzzeit. Es ist eine gänzlich neue Situation beim KSC. Durch die enorme Breite des Kaders müssen auch vermeintlich unangefochtene Stammspieler stets um ihren Platz in der Startaufstellung kämpfen. Koglbauer etwa hatte seit seinem Wechsel nach Krems im Jahr 2021 immer ein Fix-Leiberl, wenn er fit war. „Er hat in den ersten drei Runden nicht gut gespielt. Das war vielleicht auch noch der Verletzung vom Herbst geschuldet und krank war er auch. Die Verschnaufpause tut ihm gut“, meint Stierschneider. Bedenken, die Stimmung der arrivierten Spieler könnte unter den neuen Gegebenheiten leiden, hat er nicht. „Dafür sind die Burschen zu professionell.“

Nach dem „Sechs-Punkter“ im Burgenland ist das Abstiegsgespenst aus Krems so gut wie verschwunden. Acht Punkte Vorsprung auf Siegendorf sorgen dafür, dass sich der Blick nun endgültig nach oben richtet. „Wir werden die Klasse aus eigener Kraft halten, dafür sind wir stark genug“, meint Stierschneider, und Coach Wagner ergänzt: „Ein einstelliger Tabellenplatz ist das neue Ziel!“ Von den nächsten vier Spielen absolviert der KSC drei zuhause. „Da wollen wir neun Punkte einfahren“, sagt Wagner. Das Selbstvertrauen stimmt.