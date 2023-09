Amar Helic, der Comebacker mit dem Goldtor

„Manchmal findet auch ein blindes Huhn das Tor“, lacht Amar Helic nach seinem Goldtor gegen den Wiener Sport-Club. Der Außenverteidiger als Matchwinner: Das ist ungewöhnlich. Der Treffer selbst passte ins Bild, war nämlich höchst kurios.

Helic schloss im Rutschen ab. Sportclub-Goalie Florian Prögelhof verschätze sich, ließ den Ball ins kurze Eck passieren. Doch zunächst bekam das niemand mit - zumindest auf der Traiskirchner Bank. „Ich habe mir gedacht der Ball ist im Außennetz, auf einmal zeigt der Schiedsrichter zur Mittelauflage“, schildert Trainer Hans Kleer.

Im Sechzehner am Ball? Dann muss er aufs Tor

Helic sah natürlich sofort, dass sein Versuch passte: „Ich habe mir gedacht, so oft komme ich in der Partie im Sechzehner nicht zum Ball. Ich will ihn aufs Tor bringen. Dass er dann drin ist, war natürlich auch Glück“, schmunzelt der 23-Jährige.

Helics Goldtor war ein besonderer Treffer, nicht weil es sein erster seit 23 Monaten war, sondern weil er ein verkorkster Frühjahr hinter sich hat: Innenbandeinriss. Zwei Monate Pause. Comeback. Ödem im Knie. Drei Monate Pause.

Chinesisches Essen als perfekte Vorbereitung

Helic verpasste deswegen die komplette Vorbereitung: „Bei der Fitness habe ich noch viel Luft nach oben“, trotzdem meint er: „Ein Assist gegen Rapid II. Ein Tor gegen den Sport-Club. Das war ein Comeback nach Maß. Die drei Punkte sind mir aber wichtiger, als das Tor“, sagt Helic, der sich auch bei Tormann Filip Dmitrovic bedankt.

Der Kapitän hielt den 1:0-Sieg in der Nachspielzeit mit einer Top-Parade fest und verrät mit einem Augenzwinkern das Erfolgsrezept: „Ich habe Amar unter der Woche das erste Mal zum Sajado (Anm.: chinesischen Restaurant) mitgenommen. Das war eine gute Vorbereitung. Das machen wir jetzt öfter.“