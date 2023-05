Bei Jaindl riecht es nach Abschied aus Krems

Die Zeit von Maximilian Jaindl beim Kremser SC begann vor einem Jahr wie im Märchen. Der 21-Jährige spielte sich nach seinem Wechsel von Gebietsligist FC Marchfeld II sofort in die Startelf des Landesliga-Klubs. Wie die Saison 2021/22 enden sollte, ist bestens bekannt: Krems gelangte als Zweiter der Landesliga in die Relegation, wo sich Jaindl & Co gegen Parndorf und den SV Donau durchsetzten. 2.000 beziehungsweise 1.200 Zuschauer wohnten den beiden Aufstiegskrachern bei.

In der Regionalliga angekommen, ging der Lauf des Schönkirchen-Reyersdorfers zunächst weiter. 14 Mal wurde er im Herbst eingesetzt, zehnmal ging es über die vollen 90 Minuten. Zahlen, mit denen jene vom Frühjahr nun aber nicht mehr mithalten können. Jaindl bekam bis dato nur zwei Starts, viermal wurde er eingewechselt, dazu kommt ein Auftritt beim zweiten Team in der 2. Klasse Wachau/Donau. Warum das so ist, glaubt der in der AKA St. Pölten und bei Rapid ausgebildete Linksfuß zu wissen: „Ich denke, dass aufgrund der Neuzugänge beziehungsweise der Kadervergrößerung im Winter naturgemäß einfach mehr Spieler zum Einsatz kommen und mehr rotiert wird. Da war auch sicher ich einer der Betroffenen. Trotzdem bin ich bis dato laufend zu Einsätzen gekommen und habe da auch positives Feedback vom Trainerteam erhalten.“

Ziel ist ein Verbleib in der Regionalliga Ost

Genug, um von einem Verbleib in der Wachau auszugehen, dürfte es aber nicht sein, Jaindl hat das Gefühl, dass die Zeichen auf Abschied stehen: „Es sind mehrere unterschiedliche Gründe, und da für mich wichtig ist, dass das Gesamtpaket stimmt, gehe ich aktuell von einem Wechsel aus.“ Freiwillig zurückstecken, falls es keine Fortsetzung in Krems geben sollte, will Jaindl aber nicht, die erste Regionalliga-Saison hat den Appetit geweckt: „Ich hab natürlich Lust auf mehr in Liga drei. Mein Plan für die Zukunft ist weiterhin sportlich so hoch wie möglich zu spielen. Dementsprechend werde ich mich nun im Großraum Wien umschauen und hoffe in naher Zukunft einen Verein zu finden, der auf mich als Spieler baut.“