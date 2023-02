Bruck droht Transfersperre

Die Causa Bruck ist um eine Facette reicher. Viele Zukunftsfragen stellen sich beim Regionalligisten, eine davon betrifft die Ex-Kicker und Betreuer, die um ihre Gagen kämpfen. Und dies könnte gravierende Folgen für den Verein haben. Bereits in der Vorwoche berichtete die NÖN über das Gerücht, dass die FIFA ermittelt. Nun hat sich dies bestätigt: Wie die NÖN aus gut informierten Kreisen erfahren hat, fordert die FIFA rund 10.000 Euro vom ASK/BSC Bruck und soll dies dem Verein auch so mitgeteilt haben.

Der SKN lässt grüssen

Die Zahlungsfrist wurde – so die Information – mit Anfang März festgelegt. Hintergrund: Ein Ex-Spieler hat der FIFA den Zahlungsausfall des Vereins bei seiner Spielergage dargelegt. Sollte es der ASK/BSC Bruck nicht schaffen, der Forderung nachzukommen, könnte es wie einst im Fall St. Pölten zu einer Transfersperre kommen.

Der SKN fasste 2019 - aufgrund von Anschuldigungen eines ehemaligen Spielers (Alhassane Keita) - damals eine Transfersperre für zwei Perioden aus, konnte in diesem Zeitraum also keine neuen Spieler verpflichten. Für Bruck, das nach dem Exodus im Winter praktisch ohne Regionalliga-Kader dasteht, wäre das eine sportliche Katastrophe - und das Aus für alle Träume, ab Sommer vielleicht doch in der 1. Landesliga weiterspielen zu können.

Bruck bestätigt FIFA-Schreiben

Von Seiten des ASK/BSC Bruck meldete sich der Rechtsanwalt und Schriftführer des Vereins, Ronald Rödler, zu Wort. Das Schreiben der FIFA konnte er bestätigen, nannte aber daraus keine Details. „Laut Statuten hätte der Spieler aber erst den Weg über den Verband gehen müssen, bevor er sich bei der FIFA meldet.“ Es gelte daher zu prüfen, ob der Spieler den ÖFB als Instanz ausgelassen habe, so Rödler.

Neues gibt es übrigens auch über jene 25 Kicker und Betreuer, die gemeinsam mit der Vereinigung der Fußballer (VdF) ihre Gagen einfordern. Geld ist zwar noch keines geflossen, wie Oliver Prudlo von der VdF berichtete, aber: „Wir haben den Fall dem Niederösterreichischen Fußballverband übergeben. Der entscheidet, wie es weitergeht."

Die Sache mit den Gagen

Die möglichen Szenarien: Entweder der Verband fordert das Geld vom ASK/BSC ein. Oder der Fall wird „zivilrechtlich freigegeben“. Was bedeutet: Die Kicker müssen ihre Gagen gerichtlich einklagen. Aktuell prüft man beim NÖ-Verband die vorgelegten Unterlagen.

Rödlers Reaktion: „Es stimmt, dass wir die ersten Ratenvereinbarungen verpasst haben. Aber die Sache läuft und wir sind dran.“