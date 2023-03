Bruck: Zukunft bleibt noch offen

Gestern fand die mit Spannung erwartete Sitzung des Kontrollausschusses beim Niederösterreichischen Fußballverbands statt. Hauptthema dabei war die Causa ASK/BSC Bruck. Weil der Verband Verstöße gegen die Amateurbestimmungen ortete, wollte er dem nachgehen und lud sowohl Spieler als Vereinsverantwortliche zur Sitzung ein.

Zechmeister: „Es gibt noch kein Ergebnis“

Das Ergebnis? „Es gibt noch keines“, berichtete NÖFV-Geschäftsführer Heimo Zechmeister und verwies auf eine mögliche Entscheidung in der kommenden Woche. „Es wurden die Darstellungen der Beteiligten eingeholt und jetzt müssen das die Gremien besprechen.“ In welche Richtung es gehen könnte, wollte Zechmeister nicht skizzieren. Das konnte übrigens auch nicht Oliver Prudlo von der Vereinigung der Fußballer (VdF). Dieser war mit einer Handvoll Spielern zur Sitzung gekommen. „Wir warten jetzt einmal ab“, lautete sein Credo, verwies aber in einem Nebensatz darauf, dass einige Kicker seiner Ansicht nach nicht gegen die Amateurbestimmungen verstoßen haben.