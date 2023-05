Dominik Altrichter und das Comeback der seltenen Art

„Puh, das ist sicher über zehn Jahre her“, antwortete Dominik Altrichter auf die NÖN-Nachfrage, ob er den wisse, wie lang sein letzter Einsatz in der dritthöchsten Liga her ist, korrekt. Genauer gesagt am 12. November 2010 – damals noch für den SV Feldkirchen in der Regionalliga Mitte gegen den mit Ex-Profis gespickten SV Pasching. „Stimmt, damals stand auch Ronald Brunmayr am Feld“, erinnert sich Altrichter an das Duell mit der GAK-Legende. Zeitsprung, über ein Jahrzehnt später. In der Nachspielzeit gegen Mauerwerk bekam Altrichter seine Minuten in der Ostliga.

„Es war immer ausgemacht, dass ich zur Verfügung stehe, wenn ich gebraucht werde – jetzt war es so weit, war natürlich auch etwas Besonderes für mich, mit Spielern wie Michael Steiner oder Daniel Ressler in der Regionalliga zu spielen, die ich schon so lange kenne“, so Altrichter, der ansonsten in der KM II in der 1. Klasse als Führungsspieler agiert. Und das auch noch ein weiteres Jahr über den Sommer hinaus, der USV und er einigten sich auf ein weiteres Jahr. Dann möchte Altrichter seine Schuhe an den Nagel hängen. „Nachdem heuer Berndorf Meister wird, rechnen wir uns gute Chancen aus, ganz oben dabei zu sein aus“, will „Alti“ mit einem Titel aufhören.