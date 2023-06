Ein Abschied mit viel Dankbarkeit

Nun ist es fix: Abwehrchef Leo Maros (23) wird Traiskirchen im Sommer verlassen. Der Innenverteidiger wechselt zu Ligakonkurrenten TWL Elektra. „In den letzten Jahren habe ich Angebote immer gleich abgelehnt, weil ich mich in Traiskirchen so wohlfühle“, meint Maros, der wieder mehrere Anfragen hatte: „Diesmal hat das Gefühle irgendwie gesagt, dass ich mir das anhören möchte.“ Der Vizemeister überzeugte ihn aus mehreren Gründen: Schon im Nachwuchs kickte Maros drei Jahre für die Favoritner, spielte vor seinem Wechsel in die Austria Akademie auch in der Stadtliga-Reserve. Aus dieser Zeit kennt er auch den heutigen Sportchef Branko Majic: „Wir haben seit dem ein sehr gutes Verhältnis“, erklärt Maros.

Auch die Anfahrtszeit spielte eine Rolle. Der Sportplatz in der Raxstraße ist von Maros' Zuhause ein Katzensprung. Das lässt sich mit der Arbeit im Außendienst von Medizinprodukthändler Leonhard Lang (Brunn/Geb.) und dem Finalisieren seines Studiums der Sportwissenschaften besser vereinbaren. „Der Weg nach Traiskirchen ist auch nicht wirklich weit, aber trotzdem habe ich im Endeffekt durch den Wechsel etwas mehr Zeit für mich.“

Über seinen nunmehrigen Ex-Verein Traiskirchen verliert er kein böses Wort, im Gegenteil „in Traiskirchen kannst wirklich vom Platzwart bis hin zum Zeugwart mit jedem offen über alles reden, auch Obmann Werner Trost ist für seine Spieler da. Er hat mir auch in der Zeit geholfen, in der es mir nicht so gut gegangen ist und ich nicht spielen konnte“, spricht Maros den Herbst 2021 an, den er aufgrund anhaltender Kopfschmerzen fast komplett verpasste.

Seit dem ging es für Traiskirchens Nummer vier stetig bergauf. Im abgelaufenen Frühjahr war er wohl einer der besten Innenverteidiger der RLO: „Traiskirchen ist ein Verein, bei dem sich junge Spieler sehr gut weiterentwickeln können. Es freut mich sehr, dass ich mich mit der besten Saison verabschieden kann, die wir hatten, seit ich in Traiskirchen bin.“ Der FCM wurde Zweiter der Frühjahrestabelle und belegte mit Rang sechs die beste Platzierung seiner Regionalliga-Historie, auch dank Maros.