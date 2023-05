Ein Debüt als Meilenstein am Weg zum großen Ziel

Stefan Vollnhofer und Alois Höller jeweils gesperrt — zwei von drei Stammspielern aus der Scheiblingkirchner Dreierkette standen gegen Mauerwerk am Freitag nicht zur Verfügung. Und wie jeder Spieler, der auf seine Chance lauert, machte sich Maximilian Ofenböck schon zum Beginn der Trainingswoche Hoffnungen auf einen Platz in der ersten Elf. Eine Hoffnung, die am Montag bereits ihre Bestätigung fand. „Trainer Christoph Knaller hat mir da bereits mitgeteilt, dass ich anfangen werde. Dadurch konnte ich mich schon ein paar Tage einstellen und entsprechend vorbereiten“, verrät Ofenböck. Vor der Partie direkt spürte der Defensivspieler, der im Herbst noch in der 1. Klasse zum Einsatz kam, keinerlei Nervosität: „Es war mehr eine Vorfreude auf das, was kommen wird...“

Und was dann kam, war ein mehr als anständiger Auftritt an der Seite der beiden routinierten Kollegen Michael Steiner und Mirza Jatic. „Ich habe mich ganz gut gefühlt, es war aber insgesamt auch ein starker Auftritt von der ganzen Mannschaft. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben.“

Geht es nach Ofenböck, dann war sein Debüt der erste Startelf-Einsatz von vielen. „Natürlich ist es mein großer Traum eines Tages in Scheiblingkirchens Einser-Mannschaft Stammspieler zu sein — am liebsten in der Regionalliga.“ Dass der Verein in der dritthöchsten Liga eine Zukunft hat, davon ist Ofenböck überzeugt: „Wir werden alles dafür tun, damit wir in der Liga bleiben“, gibt sich der Youngster kämpferisch. Dazu braucht es aus den letzten zwei Partien im Idealfall sechs Punkte, um den Ligaverbleib zu fixieren.