Ein Sextett bleibt sicher

Traiskirchen machte Nägel mit Köpfen. Tormann Filip Dmitrovic verlängerte genauso wie Flügelflitzer Marc Helleparth. Die Verteidiger Marvin Trost, Michael Tercek, Julian Mihalits und Fatih Balli signierten ebenfalls für ein weitere Jahres beim FCM. Die ersten Spieler für die kommende Spielzeit sind also unter Dach und Fach. Weitere werden diese Woche folgen, etwa Rechtsverteidiger Amar Helic, bei dem die Zeichen klar auf Verbleib stehen. „Er ist derzeit aber noch auf Urlaub“, holte Obmann Werner Trost noch keine Unterschrift ein. Beim Vorbereitungsstart am Montag werden auch einige Testpiloten dabei sein, vorwiegend junge Spieler.

„Wir sind auch im Austausch mit Managern von U19-Spielern von deutschen Bundesligisten, für die Männerfußball in der dritten österreichischen Liga vielleicht besser ist als U19-Fußball“, schildert Trost die Richtung, in der Traiskirchen in diesem Transfersommer gehen wird. Der Gürtel sitzt in dieser Transferzeit etwas enger. Deshalb müssen teure Spieler sorgsam gewählt werden. Nichts wird es aus einer Verpflichtung von Stripfing-Kapitän Nico Löffler. Der 25-Jährige entschied sich für einen Transfer zu Ligarivalen Wiener Viktoria.

Max Entrup, mit dem Traiskirchen vor Wochen ebenfalls lose Gespräche führte, wird künftig ein paar Etagen weiter oben stürmen. Der Ex-Rapidler verlässt Marchfeld und versucht es noch einmal in der Bundesliga — konkret bei Hartberg.