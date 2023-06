Eine Saison der Rekorde

Der Platz? So gut wie nie. Die Punkte? So viele wie nie. Der letzte Sieg? So hoch wie nie. Traiskirchen spielte eine Saison der vereinsinternen Rekorde. „Sehr positiv“, resümiert Trainer Hans Kleer über die Meisterschaft: „Wir sind in der Tabelle genau in dem Bereich, in den wir hingehören. Für eine Mannschaft, bei der es primär um die Entwicklung junger Spieler geht, ist das durchaus in Ordnung“, findet der Coach.

Das Fazit ist eindeutig, auch wenn der Weg dorthin, viele Gabelungen hatte. „Im Fußball ist natürlich die Gegenwart sehr präsent. Das Frühjahr war sehr gut“, heißt im Kehrschluss, dass Traiskirchen im Herbst nicht „on top“ performte. Das zeigt auch der Blick auf die Detailtabellen — in der Hinrunde machte Traiskirchen als Zehnter 18 Punkte, in der Rückrunde als Zweiter 29. Erkennbare und messbare Steigerung im FrühjahrDas spricht für Entwicklung: „Vor allem defensiv haben wir uns seit dem Start der Wintervorbereitung gesteigert, waren viel gefestigter. Spielerisch haben wir weniger Eigenfehler gemacht. Die einzelnen Spieler haben sich verbessert und das hat auch die Mannschaft weiterentwickelt“, reflektiert Kleer.

Mit neun Gegentoren (allein fünf gegen Marchfeld) war Traiskirchen im Frühjahr die beste Defensive der Liga, blieb zwischenzeitlich über 800 Minuten ohne Pflichtspielgegentor. In der Rückrunde erzielte Traiskirchen 25 Tore. Kurios: Mehr als die Hälfte, nämlich 13 Treffer, gelangen in den letzten drei Spielen. Der gordische Knoten in der Offensive löste sich spät. Warum? Das lässt auch Kleer nach der wochenlangen Ladehemmung rätseln: „Manchmal ist Fußball komisch. Die sieben Tore gegen Mauerwerk schönen die Statistik, trotzdem haben sich unsere Offensiven in den letzten Spielen gesteigert.“