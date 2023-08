Flögel kann's auch im Sand

icht nur in der Regionalliga Ost, sondern auch im österreichischen Beachsoccer-Nationalteam ist Alec Flögel eine gefragte Kraft. Am vergangenen Wochenende holte eine Abordnung von 13 Österreichern in Tschechien im Rahmen von zwei Testspielen einen Sieg. Der Sohn von KSC-Trainer Thomas Flögel trug sich obendrein auch in die Torschützenliste ein.

Beachsoccer, das in Österreich noch keine offiziell anerkannte Sportart ist, weckt mittlerweile die Begeisterung von immer mehr Menschen auf der ganzen Welt. Regelmäßige Trainings absolviert die von Aleksandar Ristovski gecoachte Auswahl rund um Kapitän Mario Konrad nicht, einzig an kleinen Länderturnieren nimmt die rot-weiß-rote Auswahl gelegentlich teil.

Gespielt wird mit vier Feldspielern und einem Tormann auf kleinere Tore und einem kleineren Feld, gewechselt wird fliegend. Ein Match dauert 36 Minuten, Zuspiele erfolgen im Regelfall durch die Luft, was ein hohes Maß an technischen und koordinativen Fähigkeiten voraussetzt und gleichzeitig immer wieder für äußerst spektakuläre Tore sorgt.

Alec Flögel prognostiziert der Sandsportart trotz der jungen Vergangenheit eine rosige Zukunft: „Dadurch, dass mehr Tore als sonst fallen und den Zuschauern ständig Action geboten wird, bin ich sehr zuversichtlich, dass uns auch in Österreich bald mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.“