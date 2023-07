Für Sport-Club-Co-Trainer Marco Kepler schließt sich das Märchenbuch

„Es war wie im Märchenbuch“, sagt Marco Kepler, wenn er auf die letzten zwei Jahre beim Wiener Sport-Club zurückblickt. Ein Märchenbuch, das Kepler nun zuschlagen musste. Dabei ging der gebürtige Schönauer davon aus, dass er in eine dritte Saison als Co-Trainer in Dornbach geht.

Es sollte anders kommen, weil Kapitän Jürgen Csandl einen Knorpelschaden erlitt. Der Innenverteidiger unterschrieb keinen neuen Vertrag als Spieler. Der Sport-Club wollte seinen langjährigen Leistungsträger dennoch im Verein halten – eben als Co-Trainer. Für Kepler gab es schlussendlich aus budgetären Gründen keinen Platz mehr. „Ich sehe es zweigeteilt. Einerseits ist es absolut verständlich, dass der Verein will, dass Jürgen bleibt. Andererseits ist es für mich natürlich bitter, dass es so endet.“

8:1-Kantersieg und Cupspiele als Highlights

Trotzdem: Kepler blickt positiv und stolz zurück. Etwa auf den 8:1-Sieg gegen Toni Polsters Viktoria, bei dem er den erkrankten Chef Robert Weinstabl an der Seitenlinie vertrat oder die Cup-Sensation gegen die Wiener Austria im Herbst 2022: „Wenn du aus den kleinen Katakomben rausgehst und im Hintergrund den Pariasek und den Mählich hörst“, schwelgt Kepler in Erinnerungen: „Das ist eine andere Welt. Ich möchte keinen einzigen Tag missen.“

Wie es für Kepler weitergeht? Völlig offen. „Ein bisschen Abstand bis in den Winter hinein ist nicht schlecht, um die Akkus bis ans Limit aufzuladen“, interessante Angebote – als Cheftrainer im Unterhaus oder als Co weiter oben – würde sich der 35-Jährige aber schon früher anhören: „Ich habe die letzten Jahre viel in den Fußball investiert. Ich werde nichts mehr machen, nur damit ich etwas mache.“