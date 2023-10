Läuft nicht schlecht, oder? „Läuft gut“, erwidert Traiskirchen-Kapitän Filip Dmitrovic, der schon am Beginn der Saison prognostizierte, dass in der jungen Truppe enormes Potenzial schlummert und bisher recht behielt. „Dass es so gut läuft, hat natürlich keiner sagen können. Die Liga ist so ausgeglichen, da entscheiden Nuancen, aber es war abzusehen, dass es in eine gute Richtung geht.“

Ein Mix aus Spielwitz und Dynamik sei laut Dmitrovic das derzeitige Erfolgsrezept. „Wir wollen einfach den Moment genießen. Es ist eine geile Atmosphäre in der Mannschaft. Jede Partie, in der wir unsere Power auf das Feld gebracht haben, haben wir auch gewonnen“, meint der 28-Jährige. Das stimmt den Schlussmann auch für die kommenden Aufgaben gegen Krems und Donaufeld positiv. „Das werden spannende, aber auch entscheidende Wochen. Wir werden in diesen Spielen sehen, wo wir wirklich stehen.“

Oder anders gesagt: Es wird sich zeigen, ob Traiskirchen bis zur Winterpause vorne dabei bleibt bzw. noch ein, zwei Plätze gut machen kann. War in der Kabine das Wort Herbstmeister schon Thema? „Darüber hat ehrlicherweise noch niemand geredet, aber ich hoffe es ist ein bisschen in den Köpfen der Jungs drinnen.“