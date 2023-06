Gruber bleibt

Seit Dienstag ist Peter Stöger offiziell Sportdirektor bei Traiskirchen-Kooperationsclub Admira. Die erste Personalentscheidung: Wer wird Trainer und wie sieht das Trainerteam aus? Die Antwort: Thomas Pratl und Tommy Wright tauschen offiziell die Rollen, weil Pratl im Gegensatz zum 27-jährigen Wright über die UEFA-Pro-Lizenz verfügt. Während es in der Praxis wohl auf eine Doppelspitze hinausläuft, bleibt Michael Gruber als Assistent in der zweiten Reihe. Als Kooperationsbeauftragter war Gruber in der letzten Saison ja auch einer von Hans Kleers Co-Trainern in Traiskirchen. Das wird der 57-Jährige auch bleiben. „So ist es geplant.Er möchte das auch und die Aufgabe sollte mit seiner neuen Rolle bei der Admira vereinbar sein“, meint Kleer.