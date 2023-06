Kein Stress bei der Suche nach dem Königstransfer

Eine geschossene Flanke, der Lukas Malicsek gar nicht ausweichen konnte, ebnete der Admira den Weg zum Verbleib in der 2. Liga. Nicht nur den Südstädtern fiel nach dem schlussendlich klaren 3:0-Sieg gegen Vorwärts Steyr ein Stein vom Herzen. Auch Kooperationspartner Traiskirchen atmete nach dem geschafften Ligaverbleib der Admira auf. „Sehr wichtig für uns“, funkte Traiskirchen-Obmann Werner Trost, der das Spiel mit Fieber von zu Hause aus verfolgte, nach Schlusspfiff an die NÖN. Jetzt kann die Detailplanung beim nächstjährigen Kader beginnen. Fragezeichen gibt es ohnehin noch genug, vor allem was das Mittelfeld und den Sturm anbetrifft. Marc Helleparth bleibt Traiskirchen wohl erhalten. Deniss Stradins präferiert hingegen einen Transfer in die 2. Liga. Vollzugsmeldungen bei Neuzugängen gibt es noch keine. „Wir haben keinen Stress“, meint Trost, der bis zum Trainingsstart am 19. Juni 14, 15 Spieler fix unter Vertrag haben möchte. „Danach sind noch vier Wochen Transferzeit. Da haben wir die Gelegenheit uns noch den ein oder anderen Spieler anzusehen.“

Aufmagazinieren wird Traiskirchen jedenfalls nicht: „Es ist nicht so, wie bei anderen Vereinen, die vier teure Spieler holen, und wenn zwei nicht funktionieren, ist es nicht so schlimm, weil immer noch zwei andere da sind. Bei uns der eine Transfer sitzen“, sagt Trost. Im letzten Sommer gab es mit Milan Jurdik einen Fehlgriff. Diesmal soll der Königstransfer sitzen, und zwar wohlüberlegt.

Die Blicke schweifen dabei auch über die Landesgrenzen hinaus, aber auch ins Oberhaus. „Vielleicht tut sich nach dem Saisonende in der 2. Liga noch eine Option auf, die für uns interessant ist. Das wollten wir auch noch abwarten.“

Im Hintergrund laufen freilich bereits Gespräche, in erster Linie mit jungen Spielern, nicht nur von der Admira, sondern auch von der Austria und Rapid, wie ins benachbarte Ausland.