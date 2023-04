Krems schnuppert an oberer Tabellenhälfte

Drei Siege in Folge, Platz vier in der Rückrundentabelle und schon jetzt mehr Punkte als im gesamten Herbst – beim Kremser Sportclub läuft es derzeit wie am Schnürchen. Umso skurriler mutet es an, dass der Abstieg trotzdem noch immer eine reale Bedrohung ist. Aus den derzeit drei in der NÖFV-Tabelle rot eingefärbten Mannschaften, die runtermüssen, könnten im ungünstigsten Fall bis zu fünf werden. Nämlich dann, wenn Stripfing auch in den nächsten Instanzen die Lizenz für die 2. Liga verwehrt wird und aus der zweithöchsten Spielklasse zwei Vereine aus Wien oder Niederösterreich absteigen müssen, was beim aktuellen Negativlauf der Admira nicht mehr ausgeschlossen scheint. Den fünftletzten Platz in der Ostliga besetzt aktuell Draßburg. Krems hat nach dem 3:1-Sieg im direkten Duell am vergangenen Freitag sechs Punkte Vorsprung auf die Burgenländer.

Allzu lang mit Rechenspielen aufhalten will sich Trainer Björn Wagner nicht. „Im Hinterkopf haben wir natürlich, dass wir noch nicht gerettet sind. Der Blick geht jetzt aber nach oben. Wir haben das Zeug dazu, noch einige Plätze gutzumachen.“ Eine Ansage, die auf belastbaren Fakten beruht. Der KSC ist, rechnet man die strafverifizierte Partie gegen Bruck dazu, in der Meisterschaft seit sechs Spielen ungeschlagen. Der Abstand zum Wiener Sport-Club, bei dem am kommenden Freitag ein Gastspiel ansteht, beträgt nur vier Punkte. Unerreichbar sind in einer Saison zwischen Himmel und Hölle nur die Liga-Dominatoren Stripfing und TWL Elektra.

Fünf Runden vor Schluss lässt sich schon jetzt das Zwischenfazit ziehen: Die Einkaufstour im Winter hat sich voll und ganz ausgezahlt. Die neue Kaderbreite macht den KSC nicht nur flexibel wie schon lange nicht mehr, sie geht auch mit einer immensen Steigerung der Qualität einher.