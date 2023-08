KSC: Dieser Saisonstart macht Lust auf mehr

Verließen die zahlreichen Stadionbesucher in den letzten Jahren nach dem Schlusspfiff oft eiligst die Sepp-Doll-Arena, gab es in der „dritten Halbzeit“ am Spielfeldrand nach einer packenden Partie noch jede Menge Gesprächsstoff. Die NÖN begab sich auf Spurensuche des sensationellen Saisonstarts in „Schwarz-Weiß“.

Der Tormann

Nach einer Dreiviertelstunde sah es alles andere als nach einem Erfolg der Heimischen aus. Die Gastgeber lagen mit 1:3 in Rückstand und hatten es Schlussmann Christoph Riegler zu verdanken, dass der Rückstand nicht schon höher ausgefallen war. Kein Wunder, dass ihn die „Jungs vom Hügel“ zwischenzeitlich hochleben ließen. Der Keeper selbst übte sich nach dem Schlusspfiff in Bescheidenheit: „Ich versuche stets mein Bestes zu geben, aber am Ende hat das Gesamtpaket KSC den Ausschlag gegeben, als die Mannschaft ihr Potenzial in der Schlussphase abrufen konnte.“

Der „Dosenöffner“

Für Spielmacher Simon Temper war das Freistoßtor zum 2:3 durch Philipp Koglbauer der „Dosenöffner“ zum Turnaround: „Wir haben uns nach dem klaren Rückstand nie aufgegeben und in der Folge den Flow mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 mitgenommen.“ Torschütze Kogelbauer selbst beschreibt mit einem verschmitzten Lächeln seinen Treffer: „Ich habe bemerkt, dass der Rapid-Tormann ein wenig spekuliert hat, zu hoch gestanden ist. Das habe ich ausgenutzt. Danach bekamen wir die zweite Luft.“

Kleine Schützenhilfe

Sowohl beim dritten Treffer, dem Kopfball von Benedikt Martic, als auch beim Siegestreffer von Florian Bauer machte Rapid-Goalie Laurenz Orgler keine gute Figur. Sei's drum! Für den KSC-Kapitän, der beim Cupschlager gegen Amstetten erst im der 88. Minute eingetauscht wurde, war dies die perfekte Rückkehr in die Stammformation, über die sich auch seine Mitstreiter freuten.

Note 1 für den Teamgeist

Trotz des Umbruchs in der Mannschaft ist es Trainer Thomas Flögel gelungen, den Teamgeist seines Vorgängers Björn Wagner nahtlos dem neuen Ensemble einzuhauchen. Für das starke finale Auftreten der Wachauer spricht auch, dass die physische Saisonvorbereitung offensichtlich gepasst hat, denn die Rapid-Youngsters hatten dem KSC-Sturmlauf in Finish kaum mehr etwas entgegenzusetzen. Zu vermeiden sind in Zukunft noch fatale Fehlpässe im Mittelfeld, welche die „Grün-Weißen“ mittels schnellen Umschaltspiels auch zu zwei Treffern nutzen konnten.

Der Wagner Nachfolger

Trainer Thomas Flögel ist jedenfalls nach dem Krimi mit Happy Ende gegen den Zweitliga-Absteiger in Krems angekommen: „Für mich war Rapid II vor dieser Partie Favorit, zumal einige Akteure mit Bundesliga-Erfahrung aufgelaufen sind. Am Ende war unser Sieg aber nicht unverdient.“ Dass sein Ensemble im ersten Spielabschnitt noch hauptsächlich mit Defensivaufgaben beschäftigt war, sieht er im Rückspiegel mit einem Lächeln: „Wir haben uns die neunzig Spielminuten eben gut eingeteilt.“ Auch mit dem Wechsel von Phillip Kogl-bauer bewies der Coach ein gutes Händchen. Flögel übt sich ob des perfekten Saisonstarts, der Lust auf mehr macht, aber weiter in Bescheidenheit: „Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Mal sehen, was am Freitag auf uns zukommt!“