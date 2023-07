Stierschneider: „KSC ist weit weg von der 2. Liga“

Michael Ambichl, Christoph Riegler, Damir Medmedovic und jetzt Florian Sittsam: Der Kremser Sportclub verfügt seit diesem Sommer über ein Quartett, das Bundesliga-Erfahrung mitbringt. Hinzu kommt eine breite Abordnung an Spielern, die sich bereits in der 2. Liga beweisen durften.

Die Qualität im Kader, die sportliche Entwicklung im Frühjahr und auch der klingende Name Thomas Flögel animieren zur Euphorie. Zwar nicht das Führungsgremium des KSC, dafür aber umso stärker die Sympathisanten und Fans, die seit dem Aufstieg in die Regionalliga vor einem Jahr deutlich mehr Bindung zum Verein aufgebaut oder ihn überhaupt erst für sich entdeckt haben. Was im vergangenen Winter noch so weit entfernt war wie die Erde vom Mond, scheint plötzlich ein realistisches Ziel zu sein: die Rückkehr des Kremser Sportclubs in den Profifußball.

Ziel ist Platzierung zwischen drei und sechs

Auf die Bremse steigt Vorstandsvorsitzender Georg Stierschneider: „Der KSC ist weit weg von einer 2. Liga. Wir sind noch nicht so weit wie Leoben oder Stripfing.“ Das Ziel für die kommende Saison sei eine Endplatzierung zwischen drei und sechs. Ein Lizenzansuchen für Österreichs zweithöchste Spielklasse stellt der KSC trotzdem. Allerdings nur als Testballon. Stierschneider rechnet mit einer negativen Entscheidung: „Wir wollen wissen, welche Hausaufgaben wir noch zu erfüllen haben.“ Bewusst ist ihm, dass insbesondere die Nachwuchsabteilung des Vereins weder einer 2. Liga noch einer Regionalliga angemessen ist.

Diese Problemzone hofft der KSC mithilfe des Sport-Kompetenz-Zentrums beseitigen zu können. Der heuer gegründete Verein soll – ausgestattet mit erheblichen För- dermitteln der Stadt und Expertise von Profis wie Patrick Schuch – mehr Kinder und Jugendliche zum Sport, insbesondere zum Fußball, bringen. In welchem Ausmaß und ab wann der KSC davon profitieren kann, ist allerdings fraglich.

Sponsoreneinnahmen nach Aufstieg 30 Prozent höher

Stierschneider meint, dass in fünf Jahren an einen Aufstieg in die 2. Liga gedacht werden könne. Zu bedenken gibt er, dass eine Verdoppelung des Budgets, das aktuell zwischen 350.000 und 400.000 Euro liege, notwendig wäre: „Wir würden uns in fünf Jahren aber auch sicher keinen Vollprofibetrieb leisten können.“ Jene Zahlen, die laut Stierschneider ein „für die Regionalliga sehr geringes Budget“ ergeben, waren für den KSC lange Zeit unerreichbar. Der Verein sei in den vergangenen 35 Jahren „noch nie so solide dagestanden“.

Die wirtschaftliche Konsolidierung, die Stierschneider nach dem sportlichen und wirtschaftlichen Niedergang in den 2000er-Jahren eingeleitet hat, mündete durch den Aufstieg in die Regionalliga in einem nach wie vor anhaltenden Höhenflug. Das Zuschauerinteresse stieg deutlich an. Bei Heimspielen nimmt der KSC inzwischen regelmäßig über 10.000 Euro ein. Hinzu kommt ein größerer Sponsorenpool. „Im Vergleich zur Landesliga haben wir in diesem Segment 30 Prozent mehr Einnahmen“, erzählt Stierschneider, der allerdings betont: „Wir haben keine großen Sponsoren, die 50.000 Euro im Jahr hergeben.“ Derartige Summen investiere auch der neueste und wohl interessanteste Partner des KSC nicht. Die Rede ist von Paul J. Karch, einem US-Amerikaner mit tschechischen Wurzeln, mit dem der für sein großes Netzwerk bekannte Sportliche Leiter des KSC, Michael Ettenauer, eine Kooperationsvereinbarung eingefädelt hat.

Michael Ettenauer fädelte Deal mit US-Sponsor ein

Karch ist Gründer des global agierenden Beratungsunternehmens Solaiya, das auch für die US-Regierung tätig ist und Firmenstandorte in Prag und Bratislava unterhält. „Er ist beim KSC ein normaler, größerer Sponsor“, sagt Stierschneider. Die Vorarbeit für den Deal sei ein „Prozess von einigen Monaten“ gewesen. Warum sich der Wirtschaftsboss ausgerechnet für Krems und nicht etwa einen Bundesligaverein entschieden habe, hänge mit den handelnden Personen und der Region zusammen. „Der Familie gefallen Krems und die Wachau sehr gut.“

So rosig die Zukunftsaussichten des KSC momentan aussehen, gibt es doch einen Punkt, der Stierschneider nach wie vor unter den Nägeln brennt: die Unterstützung des Vereins durch die Stadt. Zwar sei man über das neue LED-Flutlicht sehr dankbar und spüre einen frischen Wind, was „die Sanierung längst überfälliger Sachen“ betrifft. Insgesamt falle der KSC aber „sicher nicht auf die Butterseite.“ Stierschneider sagt, dass der Verein durch die Stadionmiete und die Abfuhr der Lustbarkeitsabgabe, die fünf Prozent vom Gesamtpreis jedes verkauften Heimspiel-Tickets in die Stadtkasse spült, dreimal so viel einzahle wie die jährliche Subvention ausmache.

„Wir sind ein Zahler der Stadt, kein Empfänger.“

Pläne für neuen VIP-Bereich verstauben in der SchubladeUnd dann wäre da noch die Stadionfrage. Die altehrwürdige Heimstätte des KSC im Herzen der Stadt besitzt zwar viel Charme, ist aber in die Jahre gekommen und insbesondere für jene Besucher wenig attraktiv, die bereit sind, etwas tiefer ins Börserl zu greifen. Der VIP-Bereich in der Mitte der Haupttribüne wirkt provisorisch und hebt sich von den übrigen Sitzplätzen nicht ab.

„Da muss man sich Gedanken machen“, sagt Stierschneider, der weiß: „Mit einem schönen VIP-Bereich könnte man das Budget erhöhen.“ Pläne für eine Aufwertung der Infrastruktur gibt es, verstauben aber in der Schublade. Im Raum stand vor einiger Zeit eine VIP-Tribüne mit Öffnung zum Stadtpark hin, die auch für andere Zwecke als Fußballspiele genutzt werden kann.

Bestes Beispiel ist der FC Rohrendorf. In der Hochglanz-Kantine der Moser-Medical-Arena, die mehr einem Gastro-Betrieb gleicht, steigen immer wieder Firmenfeiern und Co. Ein schönes Zubrot für den Verein.