Kugel hüpft nur, wenn es der Wetterfrosch möchte

Normalerweise gibt's im Sportteil einer Zeitung nichts über das Wetter zu lesen. Traiskirchens Fußballer blicken dieser Tage aber ganz genau auf die Vorhersagen — nicht weniger als sechs KM-Spiele plus ein Nachtragsspiel fielen in diesem Frühjahr schon ins Wasser.

Das strafft das Programm im Saisonfinale. In sieben Tagen sollte die RLO-Mannschaft mit der laufenden Saison fertig sein, denn Ende Mai laufen die Verträge aus...

...Die Prognosen zu Wochenbeginn ließen viel Spielraum für Spekulationen: Gewitter und Donner, durchgehende Bewölkung und etwas Regen spuckten die Wetter-Apps aus. „Wie immer halt, wenn wir ein Heimspiel haben“, zuckt Obmann Werner Trost mit den Schultern. Hinter dem Nachtragsspiel gegen die Viktoria (gestern, Dienstag, nach Redaktionsschluss) stand wieder ein Fragezeichen. Am Freitag steht die 30. Runde gegen Mauerwerk an, ehe am 30. Mai das RLO-Cup-Finale gegen Marchfeld folgen soll – auch dieses musste am 16. Mai ja leider abgesagt werden.

Fakt ist: Der Rasen am Hauptfeld verdrängt zu wenig Wasser. Das wird in ausgiebigen Regenphasen zum Problem, deshalb steht im Sommer (nach der Champions Trophy im Juni) eine umfangreiche Sanierung an: „Das haben wir vor zwei Jahren das letzte Mal gemacht. Vergangenen Sommer ist es aus Zeitgründen nur auf der Seite gegangen“, erklärt Obmann Werner Trost, dass der Mittelstreifen und der Fünfer die Problemzonen sind.