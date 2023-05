Der Kapitän geht von Bord

Aktuell wird - so wie bei vielen anderen Vereinen - auch bei SV Leobendorf viel gesprochen und verhandelt. Die Verantwortlichen, rund um den Sportlichen Leiter Michael Tackner, basteln am Kader für die Spielzeit 2023/24. „Namen kann ich noch keine sagen, wir haben noch zwei Spiele“, bittet der Funktionär noch um ein wenig Geduld. Er verriet aber: „Natürlich gibt es schon Gespräche, die Planungen laufen schon.“

Nicht nur Neuzugänge sind ein Thema, sondern natürlich auch die Verlängerung der Verträge des bestehenden Kaders. „Es gibt einige Spieler, die schon zugesagt haben, aber da geht es noch um ein paar Themen, die man noch klären muss. Am Ende der Woche kann ich sicher schon mehr sagen“, so Tackner weiter.

Ein heißes Thema war natürlich der Kapitän, Mario Konrad, bei dem neben einer Verlängerung auch eine andere Tätigkeit im Verein im Raum stand. „Für mich geht es definitiv im Sommer nicht weiter in Leobendorf“, gab der 40-Jährige bekannt, der jetzt seine Angebote sondiert. Jetzt gibt's den ersten „Matchball“Am Freitagsteht das entscheidende Spiel in Siegendorf an. Mit einem Dreier ist der SVL definitiv gerettet. „Der Fokus liegt jetzt noch auf den letzten zwei Wochen, damit wir unser Ziel schaffen und die Liga halten“, so Konrad.