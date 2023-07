Meier bleibt in der Regionalliga

Vor genau einem Jahr landete Scheiblingkirchen einen Top-Deal — die heißeste Transferaktie der Südbahn heuerte im Pittentalstadion an. Der Bad Vöslauer Tobias Meier entschied sich unter zahlreichen Interessenten für den USV. Nach einem Jahr gehen Meier und die Scheiblingkirchner wieder getrennte Wege. Denn während für Scheibling' die 1. Landesliga auf dem Kalender steht, bleibt Meier in der Regionalliga — er heuert beim ASV Draßburg an.

Für den 19-Jährigen geht dennoch ein prägendes Jahr zu Ende. „Die ersten Monate in Scheibling' waren für mich auch gleichzeitig die Highlights, die ich immer in positiver Erinnerung behalten werde. Ich bin hier wirklich gut aufgenommen worden, wir hatten den Derbysieg gegen Wiener Neustadt gleich zum Start, dann meine zwei Tore gegen Stripfing — eine super Zeit“, so Meier. Das Frühjahr lief dann nicht mehr nach Wunsch. „Wir haben leider einfach keinen Lauf zustande gebracht. Die Leistungen waren phasenweise zwar gut, wir haben es aber nicht geschafft, uns zu belohnen. Und in dieser Liga wird dann auch noch jeder Fehler bestraft. Am Ende hat nicht viel gefehlt, der Abstieg schmerzt“, so Meier über die zweite Saisonhälfte.

Und jetzt also das Burgenland, der ASV Draßburg um genauer zu sein. „Für mich steht zum jetzigen Zeitpunkt in meiner Karriere meine Entwicklung im Vordergrund und ich bin überzeugt, dass Draßburg dafür der richtige Schritt ist“, erklärt Meier.