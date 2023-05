Nach dem Finaleinzug ist vor dem Punkterekord

Er wurde als Goalgetter geholt. Doch Milan Jurdik erfüllte die Erwartungen nicht, stand seit Wochen am Abstellgleis. Zumindest für ein paar Minuten ließ der frühere Zweitliga-Bomber seine Klasse aufblitzen, entschied das RLO-Cup-Halbfinale in der Verlängerung mit einem Freistoß-Tor und einem Assist. Traiskirchen steht im Cup-Bewerb im Endspiel, bei dem es am 16. Mai gegen Marchfeld Heimvorteil gibt.

Ab Donnerstag schickte Trainer Hans Kleer seine Spieler mit einem Heimprogramm ins verlängerte Wochenende. Erst am gestrigen Dienstag bat der Coach wieder zu einer Einheit. „Nach zehn Runden noch einmal die Akkus für die letzten vier Runden aufzuladen tut gut“, kommt Kleer die Pause gelegen, vor allem weil sich Fatih Balli und Deniss Stradins im Cup-Match Blessuren zuzogen. „Wir hoffen, dass kein Verletzter dazu kommt.“ Zumindest über einen Comebacker darf sich Kleer freuen. Amar Helic stieg in der Vorwoche komplett ins Training sein. Der Rechtsverteidiger sollte auch am Freitag (19 Uhr) gegen Siegendorf einsatzbereit sein.

41 Punkte, wie 2018, sind schon am Konto

Im Nordburgenland geht es für Traiskirchen auch um einen vereinsinternen Rekord. Durch das 3:0 am grünen Tisch gegen Bruck hält Traiskirchen nun bei 41 Punkten. Damit stellte Traiskirchen die Bestmarke aus der Saison 2017/18 bereits ein. Mit einem Punktegewinn wäre es dann schon drei Runden vor Schluss die historisch beste Saison der Blau-Weißen.