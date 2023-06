Philipp Hosiner ist zurück bei der Austria

In der Saison 2012/13 schoss Philipp Hosiner die Wiener Austria zum Meister, wurde mit 33 Toren Bundesliga-Schützenkönig. Danach ging seine Reise über mehrere Auslandsstationen (Rennes, Köln, Union Berlin, Chemnitz, Dynamo Dresden, Kickers Offenbach), ehe es nun wieder zurück nach Österreich geht. der 34-Jährige trägt jetzt wieder violett, wird für die Young Violets in der Regionalliga Ost spielen. Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Philipp ist ein Vollprofi, der hochprofessionell lebt und mit seiner Einstellung eine Vorbildfunktion einnehmen wird. Er weiß immer noch, wo das Tor steht, ist voll im Saft und hochmotiviert.“

Philipp Hosiner: „Ich freue mich sehr, zurück bei der Austria zu sein und eine andere Perspektive im Verein kennenzulernen, als damals vor zehn Jahren. Es ist Zeit für mich, dass ich meine Erfahrungen, die ich im Profifußball sammeln durfte, an junge Austrianer weitergebe. Ich möchte den Spielern bei den Young Violets helfen, den Schritt vom Nachwuchs- zum Erwachsenenfußball zu machen. Es ist auch schon länger mein Wunsch, in den Trainerjob reinzuschnuppern und ich finde es großartig, dass mir die Austria diese Möglichkeit gibt - in den nächsten zwei Jahren liegt mein Fokus aber noch auf meinen Aufgaben als Spieler.“