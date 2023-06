Salko soll der Knipser werden

Philipp Hosiner bei den Young Violets. Marco Sahanek in Leobendorf. Taner Sen in Marchfeld. Mit solchen Transfermeldungen kann Traiskirchen aktuell nicht mithalten. „Wir müssen einsparen“, kann Trainer Hans Kleer bei den Verhandlungen nicht tief ins Vereinsgeldbörsel greifen.

Für Außenstehende erscheint die Kaderplanung zäh. „Ich habe die letzten Wochen viel Zeit am Telefon verbracht, schön langsam wird es“, versichert Kleer, der am Montag zum Trainingsauftakt lud. Dabei waren auch einige (junge) Trainingsgäste. Das ist die Zukunft des FCM. „Es wird, denke ich, ähnlich wie im vergangenen Herbst. Wir müssen schnell zusammenfinden und uns entwickeln“, meint Kleer.

Eine wichtige Rolle wird dabei Salko Mujanovic zukommen. Der 27-jährige Bosnier spielte in der abgelaufenen Saison für Ligarivalen Draßburg, traf in der RLO elfmal und steuerte vier Treffer im Regionalliga-Cup bei. Vor seinem Engagement im Burgenland spielte er unter anderem in seiner Heimat für Erstligist Velez Mostar und in der Regionalliga Mitte für Kalsdorf.

In Traiskirchen soll er der gesuchte Goalgetter werden und in die Fußstapfen des glücklosen Milan Jurdik treten. Der 1,79 Meter große Rechtsfuß kann nicht nur als Mittelstürmer, sondern auch als Flügelspieler agieren, ist damit variabler als es etwa Ex-Profi Jurdik war.