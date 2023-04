SC Wiener Neustadt: Ein Requiem für den Ligaverbleib

Werbung

Als Spiel der letzten Chance ausgerufen war die Ausgangslage in Siegendorf klar. Alles andere als drei Punkte über den direkten Konkurrenten um den Liga-Verbleib würde Wiener Neustadt so tief in den Abstiegssumpf abdriften lassen, dass eine Niederlage gleichbedeutend mit dem De-Facto-Abstieg ist. Nach 90 wechselhaften, aber nicht berauschenden Minuten stand am Ende eine 0:1-Schlappe.

„Wir brauchen schon ein Wunder, aber die Wunder haben wir in den letzten Jahren alle aufgebraucht“, sieht es Vorstand Rainer Spenger realistisch. Sollte es drei Absteiger geben, ist das rettende Ufer 13 Punkte entfernt, selbst bei nur zwei Absteiger beträgt der Abstand für Wiener Neustadt sieben Punkte – bei verbleibenden sieben Runden nur noch am Papier einholbar. „So realistisch muss man sein, das war‘s für uns“, so Spenger weiter.

Wer geht den Weg in die Landesliga mit?

Ähnlich sieht die Situation auch Interimstrainer Heinz Griesmayer: „Alles andere als für die Landesliga zu planen wäre unseriös.“ Trotz der Aussichtslosigkeit und der Negativserie (seit 4. Oktober gab es nur dank der Strafverifizierung der Bruck-Partie einmal drei Punkte) will Griesmayer sich mit erhobenem Haupt von der Regionalliga verabschieden: „Für uns gilt es mit Anstand und sportlich fair die restlichen Spiele zu bestreiten. Wir haben nur Gegner, für die es um den Klassenerhalt geht und da wäre es nicht in Ordnung, wenn wir uns nicht entsprechend präsentieren würden.“

Wie es mit Griesmayer als Interimstrainer weitergeht, ist noch Gegenstand von Gesprächen, die in den nächsten Tagen folgen sollen. Nach der Trennung von Duran war mit Griesmayer vereinbart, dass er bis zu einer Entscheidung im Kampf um den Klassenerhalt auf dem Cheftrainersessel Platz nehmen würde.

Apropos Gespräche: Mit dieser Woche beginnen auch die ersten Verhandlungen mit Spielern aus dem aktuellen Kader. „Wir werden abklären, wer unter welchen Umständen bereit ist, den Weg in die Landesliga mitzugehen“, so Spenger. Diese Spielergespräche wird für den SC Wiener Neustadt wiederum Heinz Griesmayer führen, der in der Vergangenheit diese Aufgabe als Sportlicher Berater bzw. als Sportdirektor innehatte.