Sechs Sperren? „Dann laufe ich selber ein“

Wann ist der optimale Zeitpunkt für eine Sperre? Diese Frage muss sich das Trainerteam des Kremser Sportclubs spätestens nach dem Heim-Remis gegen die Wiener Viktoria stellen. Michael Ambichl kassierte gegen die Truppe von Toni Polster im ersten Durchgang für ein Foulspiel die Gelbe Karte und hält nun wie fünf weitere seiner Teamkollegen bei vier Verwarnungen. Nur Draßburg hat ligaintern genauso viele Gefährdete wie der KSC. Fünf Gelbe Karten ziehen bekanntlich eine Sperre von einem Spiel nach sich.

„Ich habe ganz ehrlich noch keinen Plan für unsere Gefährdeten. Die nächsten zwei Heimspiele sind immens wichtig, da wollen wir unbedingt sechs Punkte holen“, sagt Trainer Björn Wagner. Was er macht, sollten sechs Spieler auf einen Schlag gesperrt fehlen? „Dann kann ich selber einlaufen.“

Auch wenn dieses scherzhaft durchgespielte Szenario nicht eintreten wird: In Krems ist man sich der Bedeutungsschwere der kommenden Runden bewusst. Während die Auswärtspartie beim Tabellenfünften Marchfeld Donauauen noch mit der David-gegen-Goliath-Mentalität in Angriff genommen wird, sind gegen einen zuletzt wankenden FC Mauerwerk und Verfolger Draßburg Punkte definitiv eingeplant, um nicht wieder in ein gefährliches Fahrwasser zu geraten. Sperren von Ambichl, der in der aktuellen Verfassung im zentralen Mittelfeld nicht ersetzbar ist, oder vom ebenfalls gefährdeten Kurt Starkl wären da Gift.

Gegen die Wiener Viktoria zeigte Krems immerhin, dass vereinzelte Ausfälle durch die dazugewonnene Breite deutlich besser als noch im Herbst abgefedert werden können. Ersatzkapitän Simon Temper, Philipp Koglbauer und Elias Felber fehlten erkrankt, Eric Schnürer und Matthäus Halmer mussten während der Partie angeschlagen raus. Das neuerliche Unentschieden gegen die Polster-Truppe – auch die Partie im Herbst endete mit 1:1 – war trotzdem nur einmal kurz in Gefahr, als der eingewechselte Justin Mwatero die Latte traf.

Vielmehr dominierte der KSC das Spielgeschehen und trauerte am Ende zwei verlorenen Punkten nach. „Dann wären wir jetzt auf einem einstelligen Tabellenplatz und könnten ganz beruhigt ins Marchfeld fahren“, sagt Wagner, der dem kommenden Gegner Respekt zollt: „Umsonst stehen die nicht so weit vorne. Sie sind sehr gut in die Rückrunde reingestartet und haben für mich eigentlich völlig überraschend gegen Mauerwerk eine auf den Deckel bekommen. Wie werden analysieren, was da genau los war und versuchen ihre Schwächeln rauszukitzeln.“